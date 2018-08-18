盘点本世代五大最强游戏DLC，排第一的总是它

许多DLC都透着开发组赤裸裸的圈钱意图，不遗余力地榨干游戏本体的全部价值。但也有一些开发组，他们的DLC内容品质上乘，给游戏本体锦上添花，甚至实现了升华和进化，比某些3A大作的游戏本体还超值。

这样的DLC很少见，在这个把游戏拆开城DLC卖的时代，玩到这种高品质DLC是一种幸运。所以下面我们就来盘点本世代目前为止的五大精彩DLC。

《巫师3：血与酒》

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《血与酒》作为榜首冠军应该没人会提出异议吧。《巫师3》是本世代最伟大的游戏之一，而它的DLC更是让玩家毫无遗憾。《血与酒》的游戏内容超过30小时，充满翻转、欺骗与罗曼史，简直可以参选当时的年度最佳。

如果Toussaint地区是杰洛特的最后一次冒险，那也足够让人不留遗憾了。CDPR工作室对于细节的专注和对品质的执着全都体现在《血与酒》DLC中。如果你喜欢《巫师3》却没玩“血与酒”，那就抓紧找机会去试试吧，这款DLC为游戏本体增加了大量新的价值，而且续写了一切让《巫师3》显得特别的要素。最棒的是，你可以在游戏中找到一个属于自己的家。

《血源：老猎人》

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PS4上有许多精彩的独占游戏，但是在2015年初的早期独占中，《血源》是唯一一款具备长久竞争力和号召力的。《血源》发售八个月以后，From工作室推出了“老猎人”DLC，给蛋糕上狠狠地摔了一颗大樱桃。

“老猎人”让我们来到了新区域Byrgenwerth，追加了五个新boss，需要玩家达到65级左右才能挑战。《血源》就已经是一款难度极高的游戏了，而“老猎人”则满足所有玩家对高难挑战的需求。

“老猎人”的内容平均需要12小时打穿，但许多人都通过二周目模式在这款DLC中花费了更久的时间，探索亚楠的黑历史。

《地平线：零之黎明：冰冻荒原》

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扮演Aloy在《地平线：零之黎明》的世界中狂奔的感觉让人久久难以忘怀。作为本文出现的第二款PS4独占游戏，Guerrilla工作室着实是超越了自己的早期代表作《杀戮地带》。一个活生生的世界，遍布夺命的机械生物，扮演外表无助内心强大的女主角寻找自己在世界中的位置。

去年，《地平线：零之黎明》推出了“冰冻荒原”，令人感到难以置信的是，他们居然在原本就已经很经典的本体基础上实现了进步。这款DLC为玩家开放了一个全新的雪域地区探索，上面栖息着新的敌人，也有新的武器，Aloy还解锁了新的技能树。

这款DLC的故事剧情和Banuk部落全都采用新的对话和表情捕捉，与玩家建立了更强的情感纽带。游戏本体就已经是画面技术的奇迹，而这款DLC又加入了逼真的水体效果和面部表情，远远超出了我们的预期。

《掠食：月球碰撞》

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Arkane工作室去年推出了《掠食》，发售以后立刻成为许多人心中最难忘的FPS类游戏，说实话，今年六月份推出的DLC“月球碰撞”最初让人有点迟疑。但这不是一款普通的DLC，它把游戏本体变成了新的roguelike体验，充分利用了游戏本体的机制规则，加入了许多新鲜元素。

只要上手玩上几个小时，就能打消一切怀疑。《掠食：月球碰撞》是一款精心打磨、极度刺激的roguelike体验，玩起来充满奇妙的瞬间。笔者在这款DLC中玩了20多小时，依然难以放下，始终都在挑战一次性带着五个角色全员逃脱。另外，这款DLC的内容难度极高，请做好心理准备。

《辐射4：远港》

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《辐射4》的季票内容有点鱼龙混杂，许多人都争论季票究竟值不值它的售价。《辐射4》的DLC有的专注于集落建设，有的专注于机器人自定义，要我推荐的话，《辐射4》只需要一款DLC就足够带给你全部精品游戏体验。

和其他DLC相比，“远港”是最出类拔萃的，它为玩家提供了庞大的新区域，填充了新角色、敌人、武器和任务。而且整款DLC的展开方式十分独特，一切都开始于一个简单的找人任务。

“远港”区别于《辐射4》游戏本体最明显的地方在与游戏设计上取得的成就，提供了八个不同的结局，让玩家有理由反复玩好多遍。对于所有《辐射》迷来说，“远港”都是必入手DLC。

哪款DLC是你心目中本世代最强DLC呢?欢迎大家在评论区留言补充。