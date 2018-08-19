好了伤疤忘了疼？《实况足球2019》公开嘲讽《FIFA 19》

《实况足球》系列已经丢掉了最重要的欧冠授权，《FIFA》系列已经一家独大。《实况足球》现在只能从系统和玩法上想办法寻求突破了。四年前，《实况足球》系列制作组就曾嘲讽过《FIFA》，然而自那以后《实况足球》系列每况愈下，在《FIFA》系列的强大攻势之下节节败退，快要连自己的阵地都保不住了。要说四年前的嘲讽还算是旗鼓相当，但现在如果还是口出狂言，就让人觉得有点不自量力了。

最近，科特迪瓦国家队成员威尔弗里德·萨哈发表了一条推特，表示他在《FIFA 19》里的发型与自己的真实发型不一样。本来着可能只是随口一说并无恶意，但《实况足球》官方推特却借题发挥，吹嘘自己的角色模型更加准确：

“嘿，威尔弗。你今年将在《实况足球》里看上去帅炸。”

这次嘲讽让人可怜，《FIFA》显然已经占尽优势，而《实况足球》能做的也就是过过嘴瘾了，而且球员关注的是《FIFA 19》里的发型，压根就没有关注《实况足球2019》好嘛……

紧接着就有玩家吐槽这个颜色似乎不对，并手动替PES调整了一番：

《FIFA》系列最近不仅取得了许多授权，而且还在开发制作方面转移到了EA DICE的寒霜引擎上。相比之下，《实况足球》使用的是FOX引擎，也就是科乐美打造《合金装备5》的引擎。所以画面效果的差别还是比较明显的。

《实况足球2019》将于8月28日登陆PC、PS4和Xbox One平台。