死敌们来了：PS4《蜘蛛侠》反派阵容高清设定图赏

索尼互动娱乐更新了《蜘蛛侠》的官方网站，公布了一批高清截图和游戏中的反派阵容名单。

底片先生

底片先生平时是个成功商人，创立了F.E.A.S.T.避风港。但在地下犯罪世界中，他是底片先生，新兴的犯罪头领，掌握着可怕的黑暗能量，可以破坏任何挡在自己前面的人或东西。执迷于向纽约高层政客复仇的他，目前正在邪恶计划背后搞策划。

金并

Wilson Fisk，普通身份是慈善家和合法商人，但秘密控制着纽约的犯罪家族。蜘蛛侠数年来一直在寻找他的罪证，最近终于找到了。但金并说，“我是给这个城市带来秩序的人”，或许说的并没错。蜘蛛侠很快发现自己陷入了一个诡异的境况，他必须拯救金并的手下才能揭开这座都市罪恶的面纱。

电王

能够驾驭操控电力的Max Dillon心中有更大的计划：将自己变为纯粹的能量体，进化成最终形态。他需要邪恶主使的帮助所以同意入伙扳倒纽约城最强大的英雄。

犀牛人

通过人造皮肤获得超能力的Aleksei Sytsevich也由于皮糙肉厚而被称为犀牛人。他正在寻找可以帮助自己的人。作为回报，他刚一逃出超能力监狱The Raft，就开始在纽约城大肆破坏。

蝎王

虽然最近几年他一直被关在超能力监狱The Raft里面，但Mac Gargan现已重获自由。为了获得一个没有前科的新身份，蝎王决心要用自己的毒刺打倒蜘蛛侠。

秃鹫

秃鹫是蜘蛛侠最早的死敌。现在Adrian Toomes由于翅膀装产生的力量而患上了脊柱肿瘤。而某个反派想要拯救他的生命并将他从The Raft监狱救了出来，作为回报，他需要帮助这个幕后主使对抗这座城市的标志人物。

惊悚

要问抢劫银行的最佳方式?Herman Schultz倾向于使用惊悚震慑战术。他装备的机甲拳套可以轻易打穿金库的大门并躲避警察追捕。惊悚始终是蜘蛛侠的宿敌，但这一次，某个更凶险的东西说服了Schultz……

心魔

心魔（Inner Demons）是数量众多的喽啰，他们带着面具，穿着白衬衫黑西裤的上班族装扮。有些人的武器灌注了“负能量”，会对蜘蛛侠造成极大伤害。有的时候底片先生会通过接触控制腐化心魔，让自己获得更强大的力量。

《蜘蛛侠》将于9月7日独占登陆PS4。