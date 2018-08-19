Switch强化版2019年初推出，将有独占游戏

据Twitter爆料大神Marcus Sellars，任天堂将在2019年初推出一个改进版的Switch。改进版Switch将有8G内存，128GB存储，动态渲染最高支持4K分辨率。

有趣的是，Sellars还提到改进版Swtich将有“独占”游戏，因为一些第三方厂商推出的游戏会只登陆这个改进版的Switch，比如《生化危机2》。不过任天堂自己开发的游戏会同时登陆旧版和新版Switch。

此外，Sellars还提到新版Switch还支持Twitch直播功能。

Sellars还说旧版Switch将于圣诞节期间降价，还会有一些性价比很不错的游戏捆绑促销。

对比来说，当前的Switch容量只有32GB，玩家需要购买额外的内存卡。分辨率方面，掌机模式为720P，主机模式则是全高清1080P。Switch搭载了一个6.2寸的LCD触摸屏，分辨率为1280x720，续航时间为6.5个小时。

Marcus Sellars经常在Twitter上泄露一些猛料，他之前曾爆料《黑暗之魂重制版》、《暗黑破坏神3》将被移植到Switch上，而现在都已证实为真。

虽然Sellars本人有一定的可信度，但Switch也要推出强化版是否为真，我们还是以官方消息为准。