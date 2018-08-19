我在这里玩到了六十年前最火的电子游戏，顺便看完了游戏简史

你爱玩电子游戏吗？

对于每天都要搓几局《王者荣耀》，或者此时正在手机上「吃鸡」正酣的你，这个问题显得可能很多余，但如果要问你，你了解电子游戏吗？恐怕你很难给出标准答案。

的确，电子游戏（Video Game）是一个庞大且不断变化的领域，没有谁能给出它的标准答案。如今的我们时不时在手机上和电脑上玩游戏，但如果时光倒流回到上个世纪，在那个还没有智能手机和电子计算机的年代，在游戏的孩提时代，它该是什么样呢？

带着好奇，七夕这一天，作为极客之选（微信号GeekChoice）中最爱玩游戏的一份子，我去参观了一场非常特别的游戏展——GAME ON游戏巡展，在这里，我找到了自己想要的答案。

游戏原初的魅力

不论是今天走在大街上还是在家里，人们都能很容易操作起手机或者家用电脑玩电子游戏，时光如果回到我们小时候，不少人的印象可能是在商场中的街机电玩厅，曾经陪伴我们儿时的大概是这样的街机，无论《拳皇》《街头霸王》还是《吃豆人》，最早都曾出现在这上面👇

不过在GAME ON游戏展可不只是这样，会场中摆着来自雅达利的经典街机《PONG》，这可是老牌厂商雅达利（Atari）在1972年发布的老游戏，在这里不但能看到本尊，还可以通过大屏幕直接上手玩到，是不是有一种穿越的感觉？

《PONG》这款游戏看似只是简单的用点和线组成的游戏，借鉴了乒乓球的概念，却在当年让雅达利赚得盆满钵满，而且，这也是电子游戏史上第一款成功的商业游戏。在现场，玩着这个简单到不行的像素点游戏，却真有种让人沉迷的感觉。而且玩着玩着，我突然有点明白为什么史蒂夫·乔布斯起初找工作，看到雅达利的招聘广告「拥有快乐和金钱」就毫不犹豫地去了，看似简单无比的小游戏，但真的具有超越时间的魔力。

在GAME ON游戏展上，这还只是冰山一角，甚至比雅达利更早诞生的世界上第一台商业游戏机美格福斯奧德賽（Magnavox Odyssey）也能看到，这台来自 Ralph Henry Baer 团队设计的游戏机，是以一台「棕色盒子」（Brown Box）游戏机为原型设计，在GAME ON游戏展上，我们得以见到两台游戏机共同展示出来。即便是游戏老司机，看到这样古老的机器恐怕也会觉得很特别吧。

▲左侧为「棕色盒子」，右侧为以此为原型的美格福斯奧德賽

另外，你还能看到下面这样的古老机型，右边这台是《太空战争1982》，这是世界上最早的电子游戏《太空战争》的后续街机版，它最早是麻省理工学院的学生在1962年制作，而《太空战争》是被公认世界上最早的电子游戏，亲自体验了之后，我才明白，当年这群学霸原来还有这样的兴趣。

看到这你一定很好奇，GAME ON游戏展到底是什么？简单了解一下，这是英国巴比肯艺术中心（全欧洲最大的文化艺术）联手绽放文创举办的游戏巡回展。从2002年开始，巴比肯艺术中心就打造出了这个世界上第一个沉浸体验式电子游戏「博物馆」，这里囊括了从上世纪60年代电子游戏诞生，到如今席卷全球的众多经典作品。比如前面看到的第一款街机游戏《Pong》（弹球游戏）、你熟悉的三大平台任天堂、微软和索尼，还有曾经的世嘉等公司都包含在内。《超级马力欧》系列、《索尼克》系列、《GTA》系列等都可以在这里看到和体验到。

▲电影《头号玩家》中作为最终彩蛋出现的雅达利游戏《寻剑》也能在GAME ON玩到

而除了能看到、玩到过去60年来生产的这些经典街机、游戏机和手持游戏，你还能详细看到涉足游戏领域的团队如何开展他们的工作，会了解包括设计师、艺术家、音乐家、测试人员和程序员的游戏设计过程，可以说，不论你是老游戏迷还是游戏新人，在这个「博物馆」里，都能发现自己最喜欢的内容。

互动艺术的魔法

短短六十年之间，以计算机的飞速发展为前提，电子游戏的变化可以说突破了很多人的想象，你能想象吗？在几十年前，我们的电子游戏还是最简单的像素点线组合，到今天已经变成了能和现实世界拥有相同光影效果和物理引擎的三维游戏，甚至我们还将自己的想象安插在更多维度的交互上——比如VR游戏。

▲任天堂曾经失败的VR游戏机VIRTUAL BOY

但技术爆炸并不意味着游戏行业始终一帆风顺，已故任天堂前社长山内溥曾经这样点评游戏产品，他说：

性能再优越的硬设备如果没有有趣的游戏软件配合，那就跟废铁没什么两样。对于游戏这个商品来说，由于不是生活必需品，一旦消费者觉得不好玩便会毫不犹豫地放弃。

所以游戏从最开始诞生到今天，即便技术再厉害，不好玩也没有人会玩，走上这条路的公司和团队想尽各种办法来提高人们在游戏中的体验，比如融入真实世界的模拟驾驶👇

或者尝试融入音乐元素的游戏👇

或者是想要把一切操控都塞在手上的科幻方式👇

这一切的核心，都是让电子世界的元素和现实世界的玩家产生互动，产生更强烈的感官关联。而这一理念，到今天，伴随更强大的动作捕捉技术，以及虚拟现实技术，得以让游戏世界更加拟真，同时更具有沉浸感，比起十几年前我们围坐在屏幕前的体验，现在我们可以随时增强感官。

电子游戏成为现实世界在虚拟世界的路标，在GAME ON中见到的这些古老的游戏方式，都将成为历史中具有探索意义的交互方式。

但无论怎么变，游戏的核心却始终不会改变，我们仍然会和不同的人一起享受虚拟世界带来的乐趣和自由。

不论是在家用主机，还是便携掌机，不同游戏在不同场景下都会为所有年龄的人带来快乐。

一直觉得《哆啦A梦》里最厉害的道具不是某一种武器，也不是许愿机，而是它能随机应变的四次元口袋。从某种意义上说，电子游戏就是这样一个次元口袋，当人们想要实现在现实世界无法满足的愿望时，就会想出各种办法在电子游戏中去尝试。

细想一下，你会发现游戏其实是人类最美好的白日梦，因为游戏存在，我们才会这样自由地探索世界。而如果你也喜欢这样的自由，那 GAME ON游戏展会是你在这个夏天最好的去处，从2018年8月到10月，如果你正好在深圳，不妨去感受一下这场特别的白日梦。