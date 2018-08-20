英雄联盟史上第一次“11保1”

文/吴俊宇

来源：深几度（deepchanpin）

这一定是王思聪的LPL首秀战，也可能是王思聪的退役战。

8月19日下午LPL夏季赛，iG对抗VG的比赛中，iG逆风翻盘成功，王思聪作为iG老板，以AD位登场首秀还拿下双杀。

有人说，这是场“四神带一坑”的比赛。还有人说，双方贯彻执行了“9保1”的战术。当然，最精彩的评价可能还是这个——英雄联盟史上第一次11保1。

“4保1”好理解，“9保1”也好理解，把赛场外的两个解说拉进来强行调侃为“11保1”，这番操作真的蒂花之秀了。

当然，对王思聪来说，不管是“4保1”、“9保1”还是“11保1”，这都是不为过的。

毕竟，有钱真的可以为所欲为。

3保1

王思聪有个“吃鸡团”，陈赫、林更新、林俊杰这些明星，颜子轩、清风、林口、错觉这些熊猫主播都是里面的常客。

作为“吃鸡团”的核心，所有人理所当然紧紧地团结在“王校长”的周边。

去年12月，王思聪“宠幸”自家平台主播颜子轩，加上清风、林口一起四排吃鸡。颜子轩的直播间很快就吸引了80多万玩家的观看。

“校长”装备坏了，颜子轩把自己装备脱了给“校长”自己裸奔。空投来了，颜子轩让校长趴着，他自己开车去抢。

一次和队友杀进决赛圈，“王校长”突然掉线，当时他正处于空旷的草地上，四周毫无掩体，结果队友冒着暴露自家的风险丢出烟雾弹。对面乱扫一通，队友们则是很耿直，用身体去帮王思聪挡子弹，王思聪被连扶起三次。最后“校长”联网归来顺利吃鸡。

另一个场景也是很魔幻了。一次吃鸡时，主播队友先后两次炸死了“校长”，“校长”被救起来后，直接开枪打死队友，毫无商量余地。

对小主播们来说，“校长”的“宠幸”可以带来人气、流量、知名度，再怎么捧着“校长”都不为过。对林更新这些明星来说，“校长“同样是惹不得的。

在外人眼中，“校长”最宠幸的“妃子”是林更新。有多宠幸呢？有这么一句话可能最能描述这种关系——王思聪的流水后宫，永远也敌不过铁打的林更新。

可再“宠幸”，皇上究竟是皇上，妃子究竟是妃子。

“校长”在打游戏时到底有多霸道？和林更新一起“吃鸡”时的一个场景可见一斑。

两人开黑时，林更新未架枪保护自己，失误挨了枪子。气急败坏的“校长”心态爆炸，直接开骂：“林更新NMLGB，架个枪你都不会！”

被骂后的林更新唯唯诺诺，弱弱地回了一句：“架了呀......”

王思聪继续补刀开骂：“架你MLGCB。”

林更新的粉丝很不服气，觉得“校长”不尊重人，林更新好歹也是个偶像，这么被骂太不尊重人。可架不住林更新自己在微博上自认“技术不行活该被喷”。

知乎上，有个名叫“老司机”的网友对王思聪和林更新的关系打了个比方：

“县文工团的台柱子跟县煤矿矿长儿子关系好，大家一起斗地主，台柱子牌没打好，矿长儿子即时扭转败局，骂台柱子你他妈是不是傻X连牌都不会打！台柱子没说话，因为县里所有演出经费都是矿长儿子出的，他惹不起。确实自己也没出好，而且人家牌技高超。”

11保1

只可惜，资本和现实总是很残酷。像历史和后宫剧里演的一样，皇上大厦将倾之时，妃子往往无法独善其身。

后来熊猫直播风波不断，“校长”疑似三十亿撤资熊猫，颜子轩、错觉这些原本跟着校长混的主播都陆续跳槽到了斗鱼。

“3保1”的“吃鸡”阵容越来越难看到了。

不过没关系，“校长”还可以去LPL玩“9保1”和“11保1”。虽然在熊猫没矿了，但地主的儿子在LPL还有矿。

王思聪在和iG俱乐部副总裁藏马开会时，开了句玩笑：“要不让我也上场打一把咋样？”。

藏马结果很把这话当真，他在微博上说：

“这是“（校长）渴望融入电竞比赛的一种意愿的体现，甚至可能是他的一个夙愿”，考虑到“王校长一直是iG俱乐部商业赞助商以外唯一的出资人”、“对常规赛的输赢已经是从较为轻松的角度来看待”、“LPL夏季赛常规赛iG已经取得领先位置，安排校长出阵打一场比赛是可以的”。”

于是8月19日下午14点在iG VS VG比赛中，王思聪以iG.WXZ为ID登场担任首发AD。

这场比赛中，王思聪虽然斩获了双杀还和队友逆风翻盘，但表现绝对是辣眼睛的。

有人吐槽王思聪“补刀真实”——作为这款游戏的最最基本功，“校长”的表现只能说是马马虎虎。

塔姆做他的贴身保镖，可他还是被对面的打野赵信疯狂针对。甚至在自家下路被蹲草单杀——可以说是毫无意识了。每当被赵信杀掉时，弹幕总刷起“再杀我一次，把你俱乐部买下来信吗？”

前半程，王思聪作为核心输出位表现毫无亮点，队伍直接进入被动局面，连丢两路高地。解说“长毛“很委婉地说，经济差3000，打起来却不是这个感觉，为什么呢？

3000经济真的不多。

“长毛”没有表达的意思是——王思聪是真的菜。作为LPL的老解说，“长毛”真的很给“校长”留面子了。赛前把解说扯进来说“11保1”，真的一点问题都没有。

大招“四大皆空”；多次满血杀残血被反杀；即使是拿人头，也是因为队友真的补足了伤害，给“校长”创造收割环境。

VG本来无限接近比赛胜利，中后期VG贸然开大龙，结果在龙坑出现了一波莫名其妙的猝死团，直接导致了iG吹响反攻号角。

后来的团战，VG也相当有失水准——本来很优秀的Poke阵容，可以稳扎稳打积极运营，VG队员却一个个冲上去1打2、2打3，经济落后的情况下，两三波“赌博式”团战后，VG最终输掉了比赛。

比赛结束后，打开数据面板，王思聪作为核心输出，却是全场经济最低、输出最低。

实在是辣眼睛。

一局比赛后，他就被换下。一连串“嘲讽”弹幕里刷起——VG演技不行，支付宝到账100万，校长100%全胜记录退役。

观众一片哗然，本以为王思聪可能要打满BO3，但仔细想想，这其实在情理之中——iG 如果“四神带一坑”打满BO3还赢了，王思聪菜得难看，VG也要背上演员的骂名。iG 如果“四神带一坑”打满BO3输了，王思聪还是菜得难看，iG要背上不尊重对手的骂名。

既然王思聪菜，打一场就足够了，这足以引起话题效应。

你没办法说VG是在演，这场比赛也确实给人“吃相难看”的感受，但小孩子只看对错，成年人只看利弊。

LPL的关注度再一次被拉高，无论是iG还是VG都刷了一波存在感，王思聪又搞了个大新闻，吃瓜群众在茶余饭后又多了一个谈资。大家都圆圆满满开开心心。

为难了

知乎网友“别拿等待当饭吃吃”在“如何看待王思聪加入LPL？”这个问题下写下了这样一段话：

为难了解说，为难了选手，为难了观众，就为了兴致勃勃地舔，这一波操作无敌！

是啊，大家都为难了。

拧巴的开局，拧巴的过程，最后带来了一场拧巴的比赛以及拧巴的舆论。

从“娱乐局”的角度来看，这场比赛真的很成功，话题真的很足。但从LPL作为全球最严肃、最正规的电子竞技角度来看，这场比赛真的很失败。

2018年LPL春季赛中国区总决赛开赛前，RNG打野MLXG在“说骚话”环节喊着“蓝buff、红buff、大龙、冠军，我全都要”。

MLXG这种英雄主义的话语让全场观众汗毛倒竖、热泪盈眶。因为大家看到了英雄少年的无所畏惧。

MLXG没让大家失望，后来在MSI，他与队友UZI带领RNG圆梦捧得MSI冠军杯。中国队伍取得抗韩阶段性胜利，这是中国电子竞技的里程碑。

英雄主义取得了胜利。RNG前主教练风哥曾在微博上说，“皇族出去的人，每个都能独当一面”。风哥是出了名的严格。这种英雄主义基于完善的训练体系，严肃的竞技态度以及团结一致的求胜心态。

电子竞技需要英雄主义。但不是“王校长”这种个人意志强奸公众的英雄主义。

这种为所欲为的英雄主义，只会是中国电子竞技历史上的污点。