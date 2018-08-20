电子竞技首次成亚运会比赛项目：腾讯或成大赢家

据彭博社报道，随着雅加达亚运会本周开幕，很多人的目光都会投向电子竞技，因为本届亚运会将首次把电子竞技纳入正式项目。来自亚洲各国的参赛者将在《英雄联盟》和《星际争霸2》等6款游戏中展开角逐，这也将为腾讯和动视暴雪等游戏公司带来巨大的宣传效应。

但此举也引发了很大的争议，很多田径运动员和体育迷认为，电子竞技并不是真正的体育项目，不应该为一个在某家公司的产品中拥有超高技能的人颁发奖牌。但无论如何，此次亚运会都将成为目前为止规模最大的电子竞技比赛，也将为该项目能否纳入2024年巴黎奥运会提供参考。

“这完全违背奥运精神。”48岁的澳大利亚自行车金牌获得者、体育解说员斯科特·麦克罗里（Scott McGrory）说，“这就像是让我们跟这个世界上最好的会计比赛一样。”

批评人士认为这种做法是从经济利益角度来考量。《奥林匹克宪章》认为，脑力或机械驱动的活动不应该被视作体育活动，这也是国际象棋和赛车一直未被纳入其中的原因。但随着奥运会的观众减少，尤其是年轻观众减少，官方可能愿意违背原则，欢迎价值高达1400亿美元的视频游戏行业加入奥运大家庭，毕竟这类比赛可以吸引大量青少年观众。

“他们使用了奥运理想和所有的奥运口号，但归根结底，这还是一台巨大的赚钱机器。”体育和电子竞技律师马修·吉塞普（Mathew Jessep）说，“如果奥运会想要像以前一样继续赚钱，就需要补充这项内容。从这个角度来看，电子竞技肯定是个机会。”

吉塞普表示，奥运组织者历来都与非营利体育组织合作，禁止与盈利性企业合作。但游戏行业还没有出现国际化的非营利组织。

游戏制造商会从中获益。与篮球或击剑等项目不同，视频游戏的知识产权通常都由盈利性企业掌控。也就是说，如果腾讯或EA的游戏被选中，他们的利润就会受到直接影响。而批评者也认为，正因如此，选择过程可能会出现偏袒或以权谋私等问题。

亚运会组织者尚未详细披露他们如何选出了今年的6款游戏。亚洲电子竞技联盟负责此次筛选流程，但他们只是表示，选择过程基于“严格指标”，所有游戏都必须能够促进诚信、道德、公平的原则。但该机构尚未发表进一步评论。

亚洲奥林匹克理事会主席阿罕默德亲王（Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）今年7月在小组讨论中表示，针对亚运会的电子竞技展开的争论非常激烈。虽然国际奥委会对此提出质疑，但游戏开发商却坚持要保持对其业务的控制权。

共有27个国家/地区符合电子竞技参赛资格，135人参赛。今年的获胜者不会获得奖牌，但2022年亚运会却会向获胜者颁发金银铜牌。

▲被选入2018年亚运会参赛项目的游戏

此次选出的游戏对腾讯非常有利，该公司在6款游戏中占据一半。分析师表示，这给该公司在某些游戏领域带来了优势，有望增加其业绩和玩家。腾讯的《英雄联盟》与Valve的《Dota 2》存在直接竞争关系，但后者未能纳入亚运会比赛项目。Konami的《实况足球》也击败更流行的EA的《FIFA》成为亚运会比赛项目。

“被选为电子竞技项目对发行商来说是重大利好。”高盛分析师马萨鲁·苏基雅玛（Masaru Sugiyama）说，“同一领域排名第一和第二的游戏之间的差距会扩大。”

MIDiA Research联合创始人卡罗尔·赛维林（Karol Severin）表示，应对这种争议的方法之一就是选择游戏类别（例如战略、射击和虚拟足球），而不选择具体的游戏——然后让多个发行商展开争夺。组织者也可以发布奥运特别版游戏，然后在开发者和组织者之间共享版权。

据高盛测算，2022年的电子竞技相关营收将达到今年的3倍多，总额达到30亿美元。由于观众人数增长到2.76亿，所以广播权贡献了其中的40%。

苏基雅玛表示，亚运会和奥运会等重大国际赛事将成为推动电子竞技普及的重要因素。正因如此，平衡体育与盈利之间的关系才成为关键所在，只有这样才能在取悦观众的同时避免散发过于浓重的商业味道。

“当游戏成为奥林匹克竞技项目后，它还是否应该有一个所有者？它是否应该归公众所有？”苏基雅玛说，“市场必须回答这个问题。”