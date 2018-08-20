《彩虹六号：围攻》Steam四折促销：现价67元

IT之家8月20日消息 《彩虹六号：围攻》现已在Steam平台上开启了促销活动，标准版原价168元，现价67元。优惠力度很大，感兴趣的小伙伴可趁此机会入手。

游戏介绍：

《彩虹六号》（港台译作『虹彩六号』）（Rainbow Six）是育碧（Ubi）旗下的知名系列射击模拟游戏，拥有数代相应作品，其所属平台包括主机和手机客户端。同时游戏支持多人联机进行协作任务（Co-Op）或对抗。

《彩虹六号》游戏故事题材改编自已故著名军事小说家汤姆·克兰西（Tom Clancy）的同名小说，发行商育碧公司同时也获得了汤姆·克兰西对旗下所有军事游戏的独家冠名权。游戏描述和扮演的是一支名为“彩虹”的多国合作反恐特种部队，随着他们的视角执行各种相应的作战任务，打击恐怖主义对世界的危害。“彩虹六号”这个名字本身根据原著小说的描述是“彩虹”小队的创立者约翰·克拉克（John Clark）的代号。

推荐配置:



操作系统: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions required)



处理器: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better



内存: 8 GB RAM



图形: NVIDIA GeForce GTX 670 (or GTX 760 / GTX 960) or AMD Radeon HD 7970 (or R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)



网络: 宽带互联网连接



存储空间: 需要 61 GB 可用空间



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