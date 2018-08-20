《彩虹六号：围攻》“暗空行动”明日登测试服：新干员细节公布

近日，育碧公布了《彩虹六号：围攻》即将到来的新赛季“暗空行动”的更多细节内容，包括2位全新干员Maverick（进攻方）和Clash（防守方），以及一张重新设计的经典地图“赫里福基地”，这也是《彩虹六号：围攻》有史以来第一张完全重制的地图。

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来到了游戏第三年度的第三个赛季，一些全新装备的加入也让游戏的玩法更为多变，包括一种脑洞大开的强硬突破手段以及第一位装备盾牌的防守方干员，实装武器准心错位调整以及干员闲置选择机制。《彩虹六号：围攻》“暗空行动”预计将于9月上线。

《彩虹六号：围攻》“暗空行动”介绍：

在“暗空行动”中，代号为“暗空”的城市战术反应小组（简称：GSUTR）有2位新干员加入，他们分别是来自伦敦大都会警署（简称：MPS）的Clash和来自组织内的Maverick。来自英国的防守方干员Clash，作为大都会警署警官，是暴乱行为与追捕战术领域的专家。这位坚强的老兵，也是控制暴乱的专家。其中最为值得注意的便是她所配备的人群控制电子（CCE）护盾，能够使用泰瑟枪减缓周遭敌人的行动并对其造成伤害，阻挠推进并协助撤退。

来自美国的进攻方干员Maverick，是一名在喀布尔担任地区专家的组织成员，也是情报人员称之为“土生土长”幽灵的传奇人物。运用所配备的苏里焊枪，Maverick是一名强硬的突破手，这种高能量的喷射焊枪能够在几乎无声的情况下烧穿包括加固墙在内的各种表面。

除了2位全新干员之外，标志性的赫里福基地训练营也将进行完全重制。自其最初原型成为《彩虹六号：围攻》Beta测试被加入的首张地图起，研发人员积累了超过2年的设计经验。在“暗空行动”中，他们运用这些知识和经验更新了这张地图，使其成为符合《彩虹六号：围攻》2018年竞技标准的一张地图。

“暗空行动”将于明日登陆《彩虹六号：围攻》测试服。在测试服中，玩家能够对即将上线的游戏功能进行测试。由于处于测试环境，无法保证在测试服中的所有游戏体验与正式版本一致。如在游戏过程中遇到任何问题可前往R6 Fix平台提交。《彩虹六号：围攻》测试服仅限PC平台。