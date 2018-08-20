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《消逝的光芒》吃鸡模式首曝预告：12人互撕肉搏僵尸

2018-8-20 20:50:13来源：游民星空作者：petermatt责编：孤城评论：

还记得《刺客信条3》总监说今年大部分主视角动作都将迎来大逃杀吗，现在，《消逝的光芒》也来了，TechLand今日正式公布该系列大逃杀游戏《消逝的光芒：邪恶之血（Dying Light: Bad Blood）》的预告片、截图与详情，“邪恶之血”原为原作游戏中的游戏模式现变身为独立游戏，十二位玩家将进入《消逝的光芒》世界，互相厮杀以及大战僵尸，只有战斗到最后的一位玩家才能成为赢家。

预告片：（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

游戏封面艺术图

本作将是融合PVE与PVP的多人联机对战大逃杀游戏，玩家除了提防其他玩家的入侵，还得应付游戏中充斥的感染者大军，游戏包括系列经典的跑酷、战斗等全部原汁原味系统，并且加以快速匹配机制，角逐谁才是这个激烈僵尸世界的最强幸存者。

据悉，玩家杀掉感染者、摧毁掉感染者巢穴可以拿到血源样本，以此提升角色等级，而且还可以盗取其他玩家的血液样本成为最强幸存者。除了原版游戏元素外，大逃杀游戏还加入了大量新武器、新装备，以及根据策略性的战斗打法。

游戏目前锁定9月登陆Steam抢先测试平台，通过售价20美元的Founder's Pack在游戏正式发布之前抢先游玩，其中包括3个面具与武器贴膜、1000个血币、以及在3个月内兑换3个传奇皮肤的季票。

游戏抢先体验期间除了优化游戏平衡性，还包括大量免费更新内容，比如新地图、游戏模式、宝箱。这款游戏旨在成为免费游戏，这将在游戏抢先体验完结得到印证。

另外，游戏官网注册即可加盟Steam平台的测试，8月25日至8月26日封闭测试，然后9月1日至9月2日还包括公开测试，主机版预定年内发售，敬请期待。

最低配置：

  • 处理器: Intel Core i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz

  • 内存: 4 GB

  • 显卡: NVIDIA®GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 1GB VRAM

  • 硬盘: 40 GB

推荐配置:

  • 处理器: Intel Core i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8350 @4.0 GHz

  • 内存: 8 GB

  • 显卡: NVIDIA®GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 2GB VRAM

  • 硬盘: 40 GB

更多游戏截图：

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关键词：消逝的光芒吃鸡

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