《古墓丽影：暗影》公布中文字幕演示：PS4限定版赠送劳拉手办

万代亚洲YouTube频道今日公开了《古墓丽影：暗影》的繁体中文版演示视频，带领玩家来到系列以来最大的据点“帕提提”。官方表示，“这座神秘都市有着不受现代文化影响的原始文明，且充满着挑战古墓和支线任务”。同时万代还公布了PS4繁体中文版各版本内容和独家特典。

PS4豪华版收录内容：



①《古墓丽影：暗影》繁体中文版游戏软体

②季票：内含7个挑战古墓及故事线任务以及额外武器、服装、技能各7种之下载代码

③数位游戏原声带

④特制铁盒及3款美术收藏卡

PS4限定版除收录上述豪华版内容外，再追加以下实体物品：

①限定版特制外盒：以剧情中关键的马雅文物「伊希切尔银匣」为概念重现的特製制外盒

②探险场景模型：栩栩如生呈现劳拉深入危机四伏的古墓时的勇猛身影

③造型开瓶器：以劳拉爱用的攀爬斧打造的小型随身开瓶器

④求生手电筒：印有本作LOGO的实用手电筒

※须免费注册Square Enix®会员帐号进行兑换数位游戏原声带。

繁体中文版独家首批实体特典公开!

抢先购买首批实体PS4《古墓丽影：暗影》繁体中文版一般版/豪华版/限定版的玩家即有机会获得繁体中文版独家限定的「行军补给包」-以劳拉剪影为设计的沉稳军绿色包款，背上行囊，和劳拉一同展开冒险!

《古墓丽影：暗影》定于9月14日发售，登陆PC,PS4和Xbox One，Steam国区支持简中和国语配音。

视频画面：