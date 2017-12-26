苹果供应商加速量产，面容ID将登陆新iPad

不久前曾有消息称，Face ID是用户购买iPhone X之后最满意的功能，确实，不管是技术还是使用体验，Face ID和这套TrueDepth摄像头确实都达到了很高的水准。而这套技术苹果肯定也不会让iPhone独享，之前已经有不少消息显示新一代iPad有望搭载Face ID，而今天我们得到消息，苹果似乎也做好准备了。

在iPhone X发布之后，苹果在TrueDepth摄像头的生产上遇到了一些问题，但是现在他们显然已经克服了困难，并且整理出了很多制造中的问题，这使得近期 TrueDepth相机的产量快速增长起来。并且台湾媒体 Digitimes也发文称，熟悉VCSEL制造业务的业内人士表示明年供应商将迎来强劲的销售。

VCSEL（垂直腔面发射激光器的英文缩写）是iPhone X的TrueDepth相机中一个关键组件，Face ID使用的三万条测距点就是由它发出来的。而当下能够提供VCSEL组建的台湾厂商包括全新广电（VPEC）、晶元光电（Epistar）、宏捷科技（AWSC）以及全球通讯半导体公司（GCS），他们都在加快生产效率。

而在全球范围内，Lumentum、菲尼萨（Finisar）、普林斯顿光学（Princeton Optronics）和Heptagon等公司也同样拥有生产VCSEL组建的能力，并且也在加紧生产。这里Finisar需要为大家介绍一下，苹果向该公司投资了3.9亿美金，用以支持Finisar研发和批量生产VCSEL激光器，而现在 Finisar除了苹果之外，已经有数家其他客户，其中也包括中国手机厂商，所以不出意外，明年国产手机中出现3D人脸识别是意料之中的事情了。

但是我们这里的重点还是iPad Pro，据悉，苹果早就开始研发一款类似于iPhone X的iPad Pro，它不仅尺寸更大，还会搭载Face ID且没有Home按键，联系到现在VCSEL产量不断增长，确实有可能是为新iPad Pro做准备。但是苹果也不是仅仅为了让iPad用上Face ID，据悉，TrueDepth摄像头将会为新iPad Pro提供更加强悍的AR功能。