iPad版《文明6》IGN 9.1分：玩家所期，它皆满足

对于小型设备来说，2017是一个充满惊喜的年份。B社能将《毁灭战士》在任天堂Switch这样小巧的主机上以精细画面呈现出来，此举就已经让我印象深刻，而Aspyr的超棒iPad《文明6》移植同样值得称道，当下我们是该重新审视一下，“移动端游戏应该比PC、主机游戏更差”这样的观点是否过时了。

IGN的评测编辑表示，他非常乐于拿起iPad来上几个回合，而iPad版的便携性也是他所乐见的。该编辑表示，在iPad Pro上玩《文明6》让他有种莫名的自由感，因为他不用再被束缚于键盘前连续坐上好几个小时才能享受游戏了。现在他可以边来回踱步，边下达各种命令，这感觉就像坐镇指挥室的国王一样；如果感觉乏了，他也能在沙发上找个舒服的位置蜷缩起来，沉迷游戏好几个小时。“我不确认这能不能算是人类文明的进步，但是在享受《文明》这一史上最佳策略游戏系列的方式上，这毫无疑问是一个进步。”这位编辑说道。

总论：

Asypr对《文明6》的移植已经基本满足了我们对一款PC-iPad移植游戏的全部期待。它将PC版《文明6》的单人模式几乎全部功能都带到了更便携的平板电脑上，配上直观的触控也很相宜。遗憾的是，iPad版《文明6》没有在线多人模式，也不支持Retina分辨率，不过即便如此，便携性也让iPad移植版《文明6》和PC版同样好玩了。

评分:9.1 分：令人惊奇

iPad移植版《文明6》几乎满足了我们一切的期望，不过也有些小事项需要留意。