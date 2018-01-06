是否够用：苹果10.5英寸iPad Pro替换笔记本使用一周感受

其实10月编辑部就拿到了iPad Pro 10.5英寸的版本，被其他小伙伴们长测过才轮到卡卡手里~正好这周主要的的工作安排是画漫画，就拿来试试用iPad Pro工作一周是否够用吧~毕竟苹果一直也是宣传iPad Pro是生产力工具，那我们就来看看它到底给不给力~！

轻便！上下班毫无压力

很多坐地铁的上班族应该都有感触，排队过安检是非常浪费时间的一件事，不说下班，早晨的时间太宝贵，1、2分钟可能就会决定你这个月是否有全勤奖加个鸡腿~卡卡深谙此道所以上班是不带包的，一张公交卡一个手机再加一把大门钥匙就是一天上班的全部了。

如果加班就需要把笔记本拿回家，卡卡的笔记本是几年前的sony老款，暂时不提它，就目前的轻薄本来说，加上适配器可能在3斤多，这么说很多朋友可能觉得不够明白，一瓶矿泉水是550ml，差不多就是3瓶550ml的矿泉水，其实压力还是挺大的，毕竟有的时候我们喝完剩下半瓶都懒得拿！乘坐地铁赶上没座再拎着笔记本可以说是雪上加霜。而且笔记本包也是需要过安检的。

相比之下iPad Pro就方便多了，首先它足够小，不用放在包里，拿在手上就可以了，其次可以不用带适配器，用家里iPhone的充电线就可以了。PS：网传两个数据线不能通用，说是对电池不好，但是目前来说卡卡还没发现有什么不对劲的地方，勤劳的小伙伴们不要效仿，其实iPad的线也不重，放衣服兜里就可以了(?·_·)?。相比笔记本来说真的是很轻，所以带着键盘盖的iPad Pro胜出一局。

如果真的用于工作...

开头说了，卡卡这周的主要任务是画漫画，iPad Pro画画是绝对棒棒的，下面我们来详细聊聊它具体和工作衔接的如何~

1.文字部分，作为编辑，不写文是不太可能的，既然要写文章就可以谈谈键盘的使用感受，iPad Pro配备的Smart Keyboard，全尺寸键盘整体操作手感还是不错的，不得不说的是，10.5英寸的键盘尺寸对于男生来说可能有点小，但是对于手比较小的卡卡来说，还是不错的。

还有一个值得一提的部分就是，这个键盘可以说是爱吃零食女生们的福音，因为按键之间是没有涉及缝隙的，就不用担心积攒下海量的零食沫沫或者是被泼溅咖啡导致键盘进水。所有按键都在一整张定制织物上，表面还覆盖了防水涂层，整个操作下来手感还是不错，就是键程稍短手感偏硬，不知道再用一周会不会就习惯了...ヾ(●゜ⅴ゜)?

2.图片编辑，这个图片编辑可是要了卡卡的老命了，因为网站文章的首图需要有特殊的PS板式，所以iPad Pro难以担此大任...这一周文章需要插首图的文章都是小伙伴们帮忙搞定的，感谢小伙伴，有这个需求的朋友们要慎重...卡卡垂死挣扎了一下下载了PS Express这个App，无奈是被阉割版的，不能分割图层，而且也仅限于加点文字、改变一下光或者加个简单的边框，唯一有点用的功能是可以将这个软件上的作品直接发送到Photoshop CC上继续编辑。（如果卡卡提前发现了下文提到的这个软件，可能就不用麻烦别人帮忙编辑图片了。）

3.办公以及画图软件

WPS Office

卡卡其实是下载了WPS Office、word以及excel，无奈后两个都需要购买，本着节约的原则选择了放弃。好在WPS Office是免费的，下载下来就可以用，而且界面清晰明了，模板也非常多，工具也都很详细，日常使用妥妥可以满足，作为佛系女孩的卡卡表示很满意。

Affinity Photo

Affinity Photo可以把上文提到的苹果版PS虐成渣渣，打开Photo这个软件，直观看界面更像是电脑版的photoshop。界面左、右是工具菜单，右侧可以直接调出图层菜单，做图非常方便，这周的绘画任务就是由它完成的，存成ps格式的可以直接导出，后期再有改动也很方便。

Affinity Photo的功能非常齐全，无论是改色调还是各种笔触的手绘或者是对图片做任何修改都可以完美的达到效果，唯一值得注意的就是这款软件的教学视频没有中文版，所以要好好学英语哦小伙伴们。不过基本上图标都是所见即所得，整个软件是中文版本，所以操作几次下来也就熟悉了。

关于手写笔

iPad Pro当时推出的时候手写绘画部分是重头戏，很多人也是被这个所吸引，手写笔绝对是值得聊了聊的一部分。目前来说，市面上也有很多手写笔，卡卡就目前使用过的手写笔做一个简单的陈述。

Apple Pencil：笔触可以感受深浅，倾斜角也可以实现粗细变化，持握感也不错，非常完美的手写笔，续航时间比较长，充电15秒就可以使用30分钟，充满后可以使用12小时。唯一的缺点是，有的时候书写小字会有点不够连贯。

ThinkPad手写笔：整个笔过于细了，而且太轻，使用起来会有一种飘来飘去的感觉，笔尖灵敏度一般，写字可以，画画就显得力不从心了。

杂牌手写笔：勉强可以用，某东购入，适配安卓平板，重量稍轻，笔尖不够灵敏。

综合评比下来，卡卡试用之后感觉苹果手写笔的手感最好，最接近在纸上书写的触感。精准度也是这几个笔里最高的。这几个手写笔都不如苹果的一个点就是，只有iPad Pro采用了防手掌误触技术，及时把手掌放在iPad Pro上也不会有多余的线条出现。卡卡还用过Surface手写笔，整个笔太重，使用长时间会吃力，笔尖灵敏度不错，笔刷使用起来也可以，比Apple Pencil粗一些，适合手大的朋友们。可惜这根笔目前不在手里，无法拍合照。

写在最后

可以说iPad Pro 10.5英寸版本不愧对于苹果宣传所说：它是一个生产力工具，经过一周的使用，除了PS模板文件无法正常使用，其他的工作都可以正常对接。下载一个浏览器App就可以和卡卡网站的后台很好的兼容（Safari则不太行，有些窗口会自动屏蔽掉），可以初步的处理图片，还可以创作手绘作品。

10.5英寸的小屏幕并没有带来什么视觉上的不舒适，其实也是够用的。上下班的便携程度可以说是无人能及，短时间内的工作还是没有问题的，唯一的缺点就是键盘的手感不够好，如果你可以接受这些，拿着它出差还是没什么问题的。或许在苹果为我们构想的未来里，人们很快就会放弃桌面设备选择这款2in1产品了吧。