直降200元，苹果iPad mini 4套装128G版京东秒杀2799元

IT之家3月17日消息 今日晚上22点京东自营针对苹果iPad mini 4套装128G版推出秒杀活动，原价3288元的iPad mini 4加上价值68元的AESIR品牌iPad保护套仅以2999元的套装价在售，秒杀再降200元，实付仅需2799元，官网现在在售的32G官翻版iPad mini 4也要2378元，相比来看京东的价格确实是很划算了，点此抢购：手机点此 | PC点此。

iPad mini 4相当于iPad Air 2的缩小版，搭载7.9英寸屏，分辨率为2048x1536，像素密度达到了326ppi，搭载A8处理器，辅以M8协处理器，配备Touch ID指纹识别，800万像素的主摄像头，该尺寸用来玩王者荣耀等手游非常方便，如果经常出差，那么蜂窝数据版也是一个非常棒的选择。

抛去性能以及续航能力这些偏参数的数据之外，本款iPad mini 4针对消费者最为直观上的提升便是屏幕素质的增强。经过Spyder4Elite测试之后，iPad mini 4 sRGB的覆盖率99%，与iPad Air 2的98%不相上下。

除此之外，iPad mini 4的屏幕工艺也升级为全贴合，从而可以让屏幕看起来更加通透，增强屏幕的显示效果。不过，iPad mini 4的屏幕维修成本也提升了不少。

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