苹果2018春季发布会高能预警：新iPad稳了，iPhone SE2还会远吗？

久违的苹果春季发布会终于又来了。

3月16日晚，苹果向媒体发出了一封邀请函，宣布将于3月27日在芝加哥举行一场以教育为主题的线下活动。

更值得注意的是，这封邀请函给了最近传言中各款苹果新品以很多新的佐证，其中新款iPad在这次线下活动上发布的可能性最大。

苹果历来都有在邀请函中埋下发布会新品线索的传统，比如去年秋季发布会的邀请函中的苹果logo就采用了iPhone X原生壁纸中的渐变色。

这次也不例外，虽然苹果没有直言这是一场新品发布会，但在此次的苹果邀请函上，有一个由手绘线条勾勒出来的苹果logo，这暗示了Apple Pencil很可能会是这场线下活动的主角。

同时也侧面印证了爱范儿此前获得的独家爆料，苹果将在3月发布一款支持Apple Pencil的新款iPad。

支持Apple Pencil的入门款iPad

从去年年底开始，关于新款iPad的传言就多了起来。

去年12月，据台湾科技媒体 Digitimes 从上游供应商获悉的消息，苹果正考虑于2018年推出售价约为259美元（约合人民币1713元）的9.7英寸iPad，比目前在售的9.7英寸iPad还要便宜70美元。

而彭博社在今年1月曾预测，苹果将在2018年推出一款支持Face ID的「全面屏」 iPad Pro，去掉Home键的同时会进一步把四周的边框收窄，尺寸接近于10.5英寸的 iPad Pro，还会有iPhone X的同款刘海。

在本月早些时候，Rosenblatt分析师 Jun Zhang 的一份报告也作出了和彭博社几乎一样的预测，但Jun Zhang认为这款iPad Pro会在6月的 WWDC 2018上发布。

而在春节期间，苹果在欧亚经济委员会（EEC）注册了两款型号分别为A1893和A1954的设备，根据苹果对iPad的型号命名规则，这两个新注册型号很可能就是今年的 iPad新品。

（图自：9to5mac）

综合此前的爆料信息和苹果邀请函透露的信息，「全面屏」 iPad Pro应该就不会在3月发布了，而支持Apple Pencil的入门款iPad则很有可能在3月27日亮相。

根据爆料，这款新iPad除了更换屏幕模组以支持Apple Pencil外，整体规格不会和去年3月发布的第5代iPad有太大差异，由于这款新iPad很可能是面向教育市场，定价也不会太高。

此外新iPad还可能增加一个介于淡粉色与玫瑰金之间的新配色，与iPhone 8的金色相似。

而苹果在去年3月也发布过一款起售价为 2688元的新iPad ，成为iPad家族里最便宜的一款 。不过这款除了电池容量其他参数基本都不如 iPad Pro 9.7英寸，处理器仅为A9，也不支持Apple Pencil。

（最便宜的 iPad ）

过去苹果也不止一次在3月发布过新款iPad，在2011年3月2日，苹果发布了iPad 2，2012年3月7日，苹果则发布了第3代iPad。

（iPad 3）

根据苹果财报，iPad业务在2017年Q4和2018 Q1的总营收分别为48亿美元和58.62 亿美元，同比分别上涨14%和6%，去年的平板电脑的出货量达4380万台，增长约3%，一些分析机构认为价格较低的入门款iPad是iPad业务主要的增长引擎。

由此看来，在入门款iPad尝到甜头的苹果，很有可能重拾在3月发布新iPad的传统。

至于邀请函中的主角Apple Pencil也有可能会有一定的更新和升级。比如针对学生群体改良一些画图和笔记功能。

廉价版Macbook也要来了？

这次苹果的线下活动是在芝加哥的一所高中进行，正如苹果在邀请函里所说的，这次活动是要「给广大师生准备一些有创意的新想法」，因此无论发布什么新品，都必将和教育市场有很大关系。

而在2016年，芝加哥公立学校教育委员会就对当地所有高中生新增一项毕业要求，那就是必须完成计算机科学课程。

因此除了新款iPad，一款入门级的MacBook产品也可能出现。

(MacBook与MacBook Air，图自：CNET)

不久前凯基证券的分析师郭明錤就曾预测苹果计划在今年第二季度推出一款廉价版的MacBook Air，外媒预测售价在799美元到899美元之间（约合人民币5051元到5683元之间）。

台湾科技媒体 Digitimes前几天也透露苹果将推出是一款入门级MacBook产品，屏幕尺寸和分辨率都比现有的MacBook产品要略高一些。

这款MacBook所采用的13.3英寸a-Si面板，分辨率与13.3英寸MacBook Pro相当，为2560 x 1600。

当然，凭借这些传言完全无法断定3月27号苹果推出的就是一款这样的MacBook。

不过从苹果这次的活动主题来看，苹果确实有意在教育领域占领更多市场份额。可实际上苹果在教育市场上的表现十分一般，远不如Google和微软。

在美国的中学里，价格低廉的Chromebooks 最受欢迎，Chromebooks在美国高中校园的使用率达到了 58%，Windows笔记本的使用率为22%，苹果iOS和Mac OS设备的使用率则为19%。

因为Chromebooks上运行的Chrome OS可以运行在配置较低的电脑上，前段时间Google打算将学校中老旧的Windows电脑换上Chrome OS ，让运行缓慢的老旧设备焕然一新，同时也可以给学校省下一大笔费用。

（一台老式的Dell笔记本运行着Chrome OS）

而去年微软也试图通过Surface Laptop切入教育市场，Surface Laptop上的Windows 10 S的很多功能就是针对学校教育而设计的，不过成本则比Chromebooks要高不少。

因此苹果想要在教育市场（尤其是中小学）有更多作为，最大的对手就是Chromebooks，而Chromebooks最大的优势则是价格。

这样看来，一款廉价版Macbook是苹果在教育市场上对抗Google一个不错的杀手锏。

那么，iPhone SE 2呢？

上一次苹果线下的春季新品发布会，苹果发布了广受欢迎的iPhone SE。

此后iPhone SE2也成了苹果每年传言最多的产品之一，那么这次iPhone SE2是否会出现呢？

（ iPhone SE 2渲染图，图自：mrrm）

很遗憾，这次春季发布会最不可能出现的应该就是iPhone SE2了。毕竟这次发布会是以教育为主题，iPhone SE2显然不太沾边。

不过也不用太失望，昨天日文网站MacOtakara放出了一段疑似iPhone SE2 的视频，这台所谓的「iPhone SE2」采用了全面屏设计和后置竖排双摄，边框则沿用iPhone SE的平直设计。

（图自：e-zone）

此前彭博社也曾预测这款iPhone SE 2将采用类似iPhone X的全面屏，并支持Face ID。

（ iPhone SE 2渲染图，图自：mrrm）

郭明錤曾预测苹果将推出这一款6.1英寸的「廉价版iPhone」，价格将在700~800美元之间，约合人民币4500~5130元。

（郭明錤预测的三款新iPhone，图自：Macrumors）

不过类似的传闻过往也很常见，而最近供应链也几乎没有再传出iPhone SE 2的消息了，因此短期内可能还是看不到这款产品了。

春季新品发布会？也可能是想多了

前几天苹果官方确认了2018年全球开发者大会（WWDC）在6月4日召开，此时三月几乎过半，不少人一度以为苹果今年将不再举办春季新品发布会。

或者就是像去年发布红色iPhone 7和新iPad一样，苹果直接在官网发布。

因此看到苹果突如其来的邀请函，就难免浮想联翩了。但期盼已久的苹果春季新品发布会也可能终究不会到来。

这不是没有先例，苹果在2012年1月也举办过一场教育产品发布会。在事先发出的邀请函上，同样明确指出是关于教育话题。

最终在发布会上苹果推出了iBooks 2这款电子书阅读软件，旨在取代传统教科书成为电子教科书。这场发布会并没有发布任何硬件产品。

而且回顾过往苹果春季新品发布会年份，分别是2011、2012、2015、2016，还能隐约发现一个规律：那就是每隔两年再连续举办两届。如果按照这个规律，苹果今年也不会举办春季新品发布会。

不过无论如何，在3月27日的深夜，我们都会在芝加哥现场给你带来这次发布会的第一手消息。

而在3月27日这天，小米MIX 2S和华为P20都将发布，就算苹果没发布任何硬件，这一天也算是一场不小的春季新品发布会了。

在苹果这次的春季发布会，你最期待什么呢？