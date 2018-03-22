5288元起：两款iPad Pro官翻版上架苹果中国官网

IT之家3月22日消息 今日，两款定位高端的iPad Pro官方翻新平板产品在苹果中国官网上架，售价分别为5288元、6388元。
型号为A1584的翻新版12.9英寸iPad Pro目前金色在售，发布时间为2015年11月，采用A9X处理器，上架版本为128GB存储空间。
型号为A1852的翻新版10.5英寸iPad Pro目前玫瑰金色与银色有货，玫瑰金色为新上架，发布时间为2017年6月，采用64位架构的A10X Fusion芯片，存储容量256GB。
官翻版产品享有1年的苹果官方保修。
IT之家3月22日消息 今日，两款定位高端的iPad Pro官方翻新平板产品在苹果中国官网上架，售价分别为5288元、6388元。
型号为A1584的翻新版12.9英寸iPad Pro目前金色在售，发布时间为2015年11月，采用A9X处理器，上架版本为128GB存储空间。
型号为A1852的翻新版10.5英寸iPad Pro目前玫瑰金色与银色有货，玫瑰金色为新上架，发布时间为2017年6月，采用64位架构的A10X Fusion芯片，存储容量256GB。
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