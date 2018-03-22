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5288元起：两款iPad Pro官翻版上架苹果中国官网

2018-3-22 15:03:29来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月22日消息 今日，两款定位高端的iPad Pro官方翻新平板产品在苹果中国官网上架，售价分别为5288元、6388元。

型号为A1584的翻新版12.9英寸iPad Pro目前金色在售，发布时间为2015年11月，采用A9X处理器，上架版本为128GB存储空间。

型号为A1852的翻新版10.5英寸iPad Pro目前玫瑰金色与银色有货，玫瑰金色为新上架，发布时间为2017年6月，采用64位架构的A10X Fusion芯片，存储容量256GB。

官翻版产品享有1年的苹果官方保修。

购买地址10.5英寸 | 12.9英寸

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关键词：苹果iPad

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