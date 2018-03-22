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3728元：苹果9.7英寸iPad Pro国行翻新版上架官网

2018-3-22 22:00:15来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月22日消息 今天苹果官网的翻新品页面增加了iPad Pro 9.7英寸，在销售的有9.7英寸与10.5英寸两个型号。其中9.7英寸型号有两个版本销售32GB售价为3728元，128GB的售价为4288元；10.5英寸在销售的版本是64GB售价4388元。

9.7英寸iPad Pro发布于2016年3月搭载了“True Tone显示屏”，其分辨率为2048×1536；搭载A9X处理器，这颗芯片是苹果第三代64位处理器，比iPad Air 2采用的A8X要快1.8倍，GPU表现比第一代iPad提升了360倍，性能十分强悍。

10.5英寸iPad Pro发布于2017年6月份，相比前代型号最大的特点就是屏幕支持120帧的刷新率，屏幕滚动更加自如、响应也更加灵敏、动态内容更加流畅。超高的刷新率得益于强悍的处理器支持， 它搭载了A10X Fusion芯片，这款处理器在GeekBench中跑出了单核3832、多核9091的爆表成绩。

另外据苹果表示，其官网翻新的电子产品均经过了生产线检测，苹果会为其更换全新的电池、外壳与屏幕，其他元器件均与新品的出场标准一致，所以基本就是“新机”。根据苹果中国的政策，官翻版iPad拥有与新机相同的一年保修期。

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关键词：苹果iPad Pro

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