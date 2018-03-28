49美元！苹果联合罗技推出廉价版iPad触控笔Crayon

IT之家3月28日消息 今天晚上，苹果在美国芝加哥举办春季新品发布会。苹果在会上发布了新款的9.7英寸iPad，公布了其售价，并宣布支持Apple Pencil。
作为面向教育市场的产品，苹果也为这款新iPad推出了廉价版的“Apple Pencil”触控笔——Crayon。这支触控笔由苹果和罗技联手打造，售价为49美元（约合人民币307.8元）。
除了Crayon触控笔，苹果还带来了罗技打造的一个二合一键盘保护套组合，但并未公布其具体细节。
IT之家3月28日消息 今天晚上，苹果在美国芝加哥举办春季新品发布会。苹果在会上发布了新款的9.7英寸iPad，公布了其售价，并宣布支持Apple Pencil。
作为面向教育市场的产品，苹果也为这款新iPad推出了廉价版的“Apple Pencil”触控笔——Crayon。这支触控笔由苹果和罗技联手打造，售价为49美元（约合人民币307.8元）。
除了Crayon触控笔，苹果还带来了罗技打造的一个二合一键盘保护套组合，但并未公布其具体细节。
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