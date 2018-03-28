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新旧9.7英寸iPad/iPad Pro对比：有什么不同？

2018-3-28 7:22:13来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月28日消息 北京时间昨晚，苹果在芝加哥推出了新款9.7英寸iPad，新iPad的最大特点是可以支持Apple Pencil（此前Apple Pencil仅支持iPad Pro使用）除此之外性能进一步提升，国行售价2588元起。

外观方面：新iPad外观与旧款并无太大区别，同样是铝制机身，高分辨率的触摸显示屏以及搭载了Touch ID识别。而10.5英寸的iPad Pro相比起这两款，支持ProMotion（120Hz刷新频率）以及更大的屏幕。

软件及功能：在功能方面，新款9.7英寸与之前最大的不同便是支持Apple Pencil。此前，Apple Pencil只是iPad Pro专属。同时，在昨晚的发布会上，苹果还展示了一批新的教育及AR应用，这些应用都可以在新iPad上使用，且能在多个学生间共享。

需要注意的是，与iPad Pro不同，新款iPad并不提供配套键盘，但仍然可以通过蓝牙连接第三方配件。苹果还与罗技联合推出了一款价格更便宜的触控笔，只需49美元（约合307元人民币）

处理器及芯片：新款9.7英寸iPad使用了一颗和iPhone7相同的A10 Fusion芯片，足以满足日常使用需求。新处理器比过去的A9要更强大，但暂时比不上iPad Pro中使用的A10X处理器。

每款产品均提供了多种配置，用户可根据自己需要选择。

相机和音频：新款9.7英寸iPad相机方面与旧款iPad相同，支持1080p视频拍摄，扬声器也均在底部。相比之下，10.5英寸的iPad Pro所搭载的相机要更胜一筹，支持4K视频拍摄，音质也要更好。

价格方面：相比10.5英寸iPad Pro 5188元的起售价，新款iPad 2588元的起售价则更为亲民，学生则可以约2388元的价格购买，可以说相当实惠了。

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关键词：iPad ProiPad

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