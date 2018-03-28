虽然没有谷歌笔电便宜，但经销商对苹果新iPad信心满满

据国外媒体报道，根据与苹果公司在教育市场开展合作的公司说法，即便没有谷歌的低端产品便宜，苹果售价299美元（学生优惠价）的新款iPad可能会激发教育市场对苹果设备的兴趣。

周二，苹果公司在芝加哥一所公立高中举办了一场教育活动，重点专注教育市场。此次活动上苹果发布了一款新iPad以及一套教育应用。帮助大型教育组织使用苹果产品的公司表示，尽管谷歌产品很受欢迎，但苹果公司近期的举措应该能够使其获得市场主导权，主要归因于苹果在国际市场上的优势以及对数据安全的承诺。

谷歌为学生提供的软硬件产品有非常受欢迎的笔记本电脑Chromebook，、Google Expeditions（通过增强现实和虚拟现实进行实地考察实地旅行），G Suite for Education（电子邮件和文档等工具）以及Google Classroom等资源。在大约五年时间里，谷歌一直在持续开发教育市场，通过主攻教师需求，相比于苹果和微软谷歌迅速取得了教育市场的领先地位。据Futuresource咨询公司称，Chrome现在是美国教育市场领先的操作系统，拥有近60%的市场份额。

但苹果仍然有自己的优势。

首先是国际市场。目前iPad占据了中国等主要市场，而谷歌产品则相对缺席。据为Mac用户提供服务的世界计算公司（OWC）首席执行官拉里·O·奥康纳（Larry O’Connor）说，谷歌产品在许多其他国际教育市场上并不像iPad那样受欢迎。

奥康纳说：“例如在欧洲，Chromebook并没有像在美国教育市场一样受欢迎，我相信苹果非常希望自己成为当地教育平台的首选。”

“市场上总会有售价更低的产品——但一个产品是整个平台，可用软件和应用程序，硬件和软件管理，安全性（包括防病毒/恶意软件）、售后服务以及正常运行时间的综合考量，而苹果产品很难被击败。”

其次是隐私问题。帮助组织管理苹果技术的公司Jamf负责人Dean Hager表示，尽管谷歌的入侵受，但苹果产品在教育市场的销量仍在快速增长。他说，Jamf每年为苹果增加1,000至1,500所新学校。在Jamf的调查中，大约55%的教育工作者表示他们因为安全性更青睐Mac，而48%的人认为苹果操作系统需要的维护更少。

他特别指出，隐私正在成为他的客户非常关注的一个重要话题。苹果公司在支持用户隐私方面表达了强烈的公众立场，例如拒绝帮助联邦调查人员解锁iPhone，这有助于公众理解苹果对用户隐私权的重视。

“没有一家科技公司像苹果那样强调隐私和安全，”Hager指出，“苹果以创造用户使用的优秀产品而闻名，但认为数据是私有而的。其他公司则认为这些数据是其产品的一部分，并且…籍此他们把产品价格控制在低水平。”

再次是苹果电视。Hager还指出，与苹果电视等设备的兼容性也是其优势之一。目前苹果电视已经是继iPad和Mac电脑之后的第三大受欢迎教育市场产品。他表示，在课堂教学过程中，教师可以轻松同步大屏幕和学生手中设备上的显示内容。

此外还有，不同产品有着不同的优势，消费者个人也有不同的选择。虽然iPad经常会拿来与Chromebook进行直接比较，但这可能是一种错误，就像询问教师学校是否应该购买篮球或足球一样。

Hager表示，Chromebook可能更适合查找研究信息或进行文字处理，而iPad可能更适用于学生活动，绘图，拍照或玩游戏。

风险投资家基因蒙斯特（Gene Munster）表示，iPad在幼儿园到五年级的教育市场中表现最好，而Chromebook在中学和高中阶段的学生中更受欢迎，因为文字处理和表格制作会在高年级教育市场发挥出更大的作用。

“我们相信苹果和iPad在创意方面具有独特的优势，而Chromebook则更适合实用性教育，”蒙斯特如是指出。