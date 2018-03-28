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苹果新iPad发布之后，iPad mini 4尴尬了

2018-3-28 13:19:56来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月28日消息 今天凌晨，苹果在芝加哥推出了新款9.7英寸iPad，新iPad的最大特点是可以支持Apple Pencil（此前Apple Pencil仅支持iPad Pro使用）除此之外性能进一步提升，国行售价2588元起。

新款iPad屏幕大小为9.7英寸，分辨率为2048×1536像素，使用了一颗和iPhone7相同的A10 Fusion芯片，足以满足日常使用需求。新处理器比过去的A9要更强大，但比不上iPad Pro中使用的A10X处理器。摄像头为800万像素，还加入AR功能。

新款iPad在价格上可以说是相当的良心了。因此在其发布之后，自家的iPad mini4地位变得尴尬了起来，目前iPad mini4售价3288元（128GB版本、WIFI版），同样128GB的新款iPad仅售价3388元，尽管贵了100元，但新iPad拥有更为强悍的处理器，还支持Apple Pencil，屏幕尺寸也更大。

而iPad mini4搭载的A8的处理器，现在看来多少有点落伍了。

iPad mini已经发展到了第四代，但iPad mini 5也迟迟不见身影，甚至一度有传闻称iPad mini即将被苹果放弃，目前可以看出，iPad mini的地位越来越边缘化了...

你会选择它吗？

苹果官网新款iPad 9.7购买地址

新款iPad价格如下：

  • 32GB WIFI版售价2588元；

  • 32GB WIFI+Cellular售价3588元；

  • 128GB WIFI版售价3388元；

  • 128GB WIFI+Cellular售价4388元；

  • Apple Pencil单独购买748元；

  • 学生购买iPad起售价2388元；Apple Pencil 668元。

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关键词：iPad苹果iPad

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