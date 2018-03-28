专访库克：苹果如何让新iPad和教育挂钩

苹果公司的这场春季发布会“全都没按套路来”，举办地在远离硅谷的芝加哥；会场是一所高中，发布会在礼堂，演示就在教室里；主题是教育，而不是第六代iPad这款硬件；一共60分钟的发布会，大约有45分钟是苹果的员工和一些教育工作者陈述如何通过iPad这个载体改变老师们的教育方式，以及学生们的学习方式。

对熬夜看直播的网友来说，这不是一场容易理解的发布会。所以在这场不走寻常路的发布会结束后，新浪科技对苹果公司CEO库克（Tim Cook）及主管教育的App产品市场营销副总裁Susan Prescott进行了独家专访，一场简短谈话中谈到了今天的产品，以及苹果所期待的教育行业的未来。

1、为什么是iPad

“我们上次见面是去年12月吧？对，在上海。”，他用这句话开始了今天的谈话，也顺着上海那次见面，说起了今天幻灯片中出现的上海一家使用iPad教学的学校。

今天的主角是“教育”，基础是iPad，而不是MacBook之类的产品。为什么选了iPad而不是其他产品，库克将之归结如下几点：

1）编程，Swift Playgrounds是iPad特有的一边写代码一边看效果的产品，孩子们由此入手学编程非常容易；

2）AR，去年开发者大会ARKit主要演示工具就是iPad，支持良好，在会后体验区，工作人员都在展示用iPad看一只青蛙的身体结构；

3）创造，这次加入了Apple Pencil支持，孩子们可以写写画画，iWork套件也为此加入了批改标注；

4）经济性，2000多元（美国是300美元左右）的价格，笔记本类产品买不到好的，对学校来说，买iPad是更划算的行为；

5）教科书体验更好，很多儿童有声书已经证明了这点。除了看到，还可以触碰屏幕听到或看到立体展示身临其境。苹果显然希望这种“多媒体”教学可以取代目前的纸质书本。

这些点都很有说服力，尤其是AR。库克在近期的几次公开活动都提到它，不从娃娃抓起都没道理。当然他没有提到的是，选iPad其实也是从市场角度考虑，这是苹果与谷歌之间的一次田忌赛马式的错位竞争。

目前在美国学校里份额最多的是谷歌的Chromebook，或是微软Winddows阵营的那些低价电脑，它们外观都是常规的笔记本样式，多以低价取胜；相比之下，iPad价格接近（Chromebook一般200-300美元），但触控的形态决定了它的体验远胜于低价笔记本们，苹果还做了进一步优化，加入了手写笔的支持，用自己的成熟产品去打击其他阵营的低端产品。

即便在没有Chromebook的中国学校里，2588元（学校购买价是2388元）也只能买到那种屏幕粗糙处理器老旧的低端电脑，田忌赛马的效应显而易见。

2、制造课堂使用场景

苹果夺回教育市场的手段更多的是让它更符合“课堂”这个使用场景下的功能。

首当其冲的就是iWork套件，在过去几年里，“苹果的office软件”随着苹果手机电脑的普及为人们所熟悉，之后苹果干脆把它免费了，今天为了进攻教育市场加入了批注功能，给学生直接用iPad写作业，以及老师直接用iPad批作业留下了可能。

SchoolWork应用

另外还有SchoolWork应用，库克认为这种电子化的方式相比传统纸笔能看到更直接高效的反馈：老师由此看到学生的问题在哪，针对性改进或给学生量身定制课程，避免学生在某个环节没学会、老师又不知道就进入下一个更难的环节的情形。

今天主题演讲上提到的很多应用也有有类似的交互特性，苹果把iPad上直观的人机交互，拓展到了师生之间的教和学的交互，这恰好是传统教育过程中缺少的东西。

3、另外还有个文化差异问题

当问到库克如何用技术去抹平各国不同的教育习惯问题时候，他首先确定中美两国在教学上并不是壁垒分明的不同，在一旁的工作人员也笑着说，他女儿在美国上学一样会觉得考试太多，忙得焦头烂额。

苹果做了统一性的工作，而且在自家的基础软件方面基本是免费，比如SchoolWork应用，剩余的个性化App交给了各国教育工作者和开发者们去处理，也就是说，苹果在这儿又拿出了自己擅长的软件生态战略。为了鼓励老师参与其中，苹果还面向老师们推出了一个名为Apple Teacher的在线学习项目，老师也可以通过这一项目来创建技能、展示技能并发现新东西。

库克提到了这次发布会上出现的ClassKit，它是苹果针对教育市场打造的应用程序架构，开放API去打造跟教学有关的应用，与之前的HealthKit类似，但用途是将支持此架构的应用程序分配给所有学生的设备。

对苹果来说，新iPad和它背后的SchoolWork，以及ClassKit等，既是一场期待已久的商业反攻，也是对自己的40年教育基因的再次证明。

所以他们在今天给iPad找了个新出路，变成一款专业工具，面向的又不是专业的人（学生群体）。

在发布会现场，相比廉价笔记本们，学生们显然更喜欢iPad。跑分够不够高肯定不是判断它是否适合教育产业的标准，苹果已经从硬件到软件，还有开放和架构上做了足够完善的准备，或许我们会在六月的WWDC上，看到更多进展。

苹果为学生群体做过什么

1常年教育优惠

2 Apple Music之类的学生五折价

3 WWDC有学生赠票

4 店内培训活动编程一小时

5给小孩做的Playgroud等，语言类应用中一半为英语学习应用

6库克来中国有记录的就至少有两次跟学生开发者交流

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