新款9.7英寸iPad性能分析：单核跑分接近A10X，整体略超iPhone 7

在2018苹果春季教育活动上，只发布了新款9.7英寸iPad一款产品。除了支持Apple Pencil之外，处理器也升级至A10 Fusion芯片。



凰家评测使用GeekBench4软件（以下简称GB4）进行了跑分测试，看看对比iPad Pro以及iPhone，售价便宜很多的新款iPad性能如何。

▲GB4 CPU Score

首先从GB4读取到的硬件信息来看，新款iPad最高主频@2.21GHz，RAM为2GB。搭载A10 Fusion处理器，跟两年前的iPhone 7/7 Plus一致。

GB4 CPU单核跑分3386、多核5986，看来A10 Fusion表现非常不错，要比我正在使用的12.9英寸iPad Pro（A9X@2.3GHz）性能更强。

▲单核多核跑分排行

单核跑分3386，与同样搭载A10 Fusion的iPhone 7/7 Plus基本一致，也比较接近10.5英寸iPad Pro（A10X）的3904分了。

多核跑分5986，还是跟A10X Fusion@2.3GHz 9292的高分差距明显，不过相比iPhone 7/7 Plus有所提升。

事实上，A10X基本跟最新的A11 Bionic处于第一性能梯队，新款iPad在性能方面紧随其后。对于教育市场来说，A10 Fusion完全能够应对AR增强现实需求。

▲GPU Compute跑分与排行

GPU Compute跑分13051，比12.9英寸iPad Pro（A9X）稍逊一筹，略高于iPhone 7。

所以综合来看，同样搭载A10 Fusion芯片，新款9.7英寸iPad全面超越iPhone 7。CPU方面强于A9X，单核保持一贯的高分，多核则与A10X差距明显。

总结

所以这也是库克为何说“新款iPad不仅适用于教育市场”的原因。

对于更广泛的消费者来说，即使用不着Apple Pencil，搭载A10 Fusion售价2588元起的新iPad，也值得他们去更新一下手中的Air或者mini。

当然对于学生党而言，更低的教育优惠售价以及200GB的iCloud空间，让iPad进一步刷新了价格下限。

▲不支持Smart Keyboard Cover

事实上在短短一个晚上的实际体验过程中，我觉得支持Apple Pencil之后，新款iPad几乎可以说是一款“iPad Pro SE”了。这或许会对现有的iPad Pro系列造成一些影响。

最后，我说Android平板已经彻底凉了，应该没人反对吧。