苹果新iPad体验：所有功能都见过，就是没见过这个性价比

在不少学生眼中，iPad Pro俨然是完美的课堂伴侣，前提是不考虑价格——一台10.5英寸低配版iPad Pro，配上键盘和Apple Pencil，价格甚至在MacBook Air之上。

今天，苹果给象牙塔的你们一个新的选择——iPad+Apple Pencil，最低只要3000出头。

只是iPad的例行更新，加了量还减价

新款iPad，其实是去年3月推出9.7英寸iPad的例行更新。

更新体现在三方面，一是支持了Apple Pencil，二是芯片从A9升级为A10 Fusion芯片，即iPhone 7上那颗芯片。三是价格从2688元降低到2588元，教育优惠价则是2388元，此外Apple Pencil的教育优惠价也从748元降低到668元。

iPad延续了前作一模一样的外观设计，没有凸起的800万像素摄像头、类似iPhone SE一样的磨砂倒角，按压式的Touch ID，连三围和重量也都没有改变。

抛开屏幕尺寸、设计上的差异，用惯了iPad Pro的我，辅一上手新iPad，最明显的感受就是屏幕的不同。

新款iPad依然没有搭载全贴合屏幕，稍微倾斜，你就能在屏幕四周的边缘处发现表层玻璃和显示面板之间一个目测1-2mm左右的落差。

与iPad Pro放在一起对比，新iPad屏幕会显得发浅发灰色，如同蒙上了一层尘土。这是因为新iPad没有采用抗反射涂层，也不支持P3广色域、TrueTone原彩显示。

这并不是说新iPad的各项素质不好，只是没有对比就没有伤害。如果考虑到它的价格仅为iPad Pro的一半，新iPad几乎是性价比最优之选。

Apple Pencil还是当年那支笔，但它更有用了

不得不感慨苹果的如意算盘：虽然新iPad加量还减价，但用户可能要为之付出更多的成本，因为Apple Pencil几乎是新iPad必入的配件。

讲到Apple Pencil，首先我要再次澄清，这是一支笔，而不是触控笔。笔和触控笔的区别在于：它究竟只是替代你的手指，还是有更多创作的可能？

我不知道Apple Pencil的压感是多少，但iPad屏幕的笔触反馈让你几乎无法察觉这是一支电子笔。特别是在素描的时候，除了屏幕无法带给你实体笔书写的阻尼感之外，它的手感几乎与执笔差别不大。

在早年的评测中，对于这支「铅笔」我们的购买建议是：除非你有在平板电脑上绘图或绘画的需求，否则Apple Pencil可能就是一只可有可无的配件。

诞生之初，Apple Pencil作为专业配件，主要面向设计师和艺术家。不过随着应用生态的扩展，这支笔配合各类app也有了更多的使用场景。

记笔记是最常用的一个需求，诸如GoodNotes 4、Nebo、Notability已经通过各种个性化功能弥补了电子笔在手感上的差距，比如自由切换笔记颜色和笔触大小，自由增删内容、更改笔记布局，甚至把手写笔记直接转换成文字。

为了拓展生产力的场景，苹果今天还更新了「生产力三件套」，Pages、Numbers和Keynote如今都支持用Apple Pencil进行智能标记。

Apple Pencil还可以成为高效的课堂工具，比如Calculator 2这个计算器app，用户可以直接通过手写完成方程式的计算。

Apple Pencil还是当年那支笔，但如今配合各类app，它更有用了，这也让新iPad的实用性大大增值。

唯一打了折扣的环节是，由于新iPad没有采用全贴合屏幕，你会明显感觉Apple Pencil的笔触没有直接接触在「纸」上。

平板市场几乎只剩一个玩家，iPad走出了两条救赎之路

在大屏智能手机的迭代和进化中，平板电脑从七八年前炙手可热的移动设备逐渐沦为了沙发上可有可无的玩物，而经历了整整三年的下滑，平板电脑市场如今几乎只剩下一个玩家——iPad。

在这场平板电脑的自我救赎中，苹果的对策是让iPad变身生产力工具，甚至替代一部分笔记本电脑的功能和场景：iPad Pro不仅支持了键盘，配备了Apple Pencil，连屏幕都快赶上MacBook了，iOS 11在iPad上也开始像桌面操作系统靠拢。

iPad Pro价格水涨船高，从近几期的财报情况来看，iPad Pro的确稳住了苹果这条产品线的营收。

不过在苹果上一季的财报中，还有这么一个有趣的细节：iPad的平均售价从上个季度的467美元下滑到了445美元。

这意味着入门版的iPad仍然具有相当的市场，连库克都在发布会上直言：9.7英寸的iPad是最受欢迎的版本。

这就是新iPad诞生的意义。它没有为了降低购买门槛不顾一切地取舍与精简，而是在维持低价的同时，保留iPad Pro最核心的那个卖点——生产力和效率。