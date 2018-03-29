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Apple Pencil在新iPad上延迟比iPad Pro高

2018-3-29 22:29:22来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月29日消息  在 3 月 27 日苹果以教育为主题的春季发布会上，第六代 9.7 英寸 iPad 正式发布。这款产品不足以与强大的 iPad Pro 相抗衡，虽然它提供了 Apple Pencil 的支持，但是二者在使用体验是是不能相提并论的。

众所周知，苹果在发布 10.5 英寸 iPad Pro 时也使用了“像素级精确度和低延迟”来宣传，那么，Apple Pencil 能否还能像 在iPad Pro 10.5 上那样实现像素级别的精准度和低延迟呢？答案是否定的。

在屏幕规格方面，新 9.7 英寸 iPad 的与 10.5 英寸 iPad Pro 有明显差距。两者都是 Retina 显示屏，像素密度都是 264ppi，也都提供了防油渍防指纹涂层。但是，10.5 英寸 iPad Pro 采用的是一块全层压显示屏，还上了抗反射涂层，并提供 True Tone 原彩显示技术和 P3 广色域，但最关键的是融入了 ProMotion 自适应刷新率技术。

ProMotion 技术是现款 iPad Pro 最大的卖点之一，技术上可让 iPad Pro 根据所显示内容的运动自动调节显示屏的刷新频率（最高达 120Hz），从而提升显示品质、减少耗电量。用苹果的话来说，该技术将刷新了视觉和体验，令滚动浏览更加自如，响应更加灵敏，动态内容更加流畅平滑，视频看起来宏大震撼，游戏玩起来也流畅自如。

关键是，在 iPad Pro 高刷新率显示屏和 ProMotion 技术的结合之下，Apple Pencil 响应也更加迅捷灵敏，响应速度达到了业界最优秀水准，延迟仅 20 毫秒。新款的iPad虽然提供了很多 Apple Pencil 的技术，例如支持角度倾斜感应，防手掌误触等，但是缺少最为关键的ProMotion技术，让它的体验大打折扣。但是鉴于两者的价格和受众不同，也是可以理解的。

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关键词：iPadapple pencilipad pro

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