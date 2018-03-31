2588元，苹果2018款9.7英寸iPad京东自营预约抢购

IT之家3月31日消息 苹果2018款9.7英寸iPad在京东自营预约抢购进行中，用户已可付款下单，预计4月份起开始发货（不同地区，时间稍有不同），定价2588元，赠送iPad新品3个月全保，抢购地址：手机点此 | PC点此。

2018年新款iPad的最大特点是可以支持Apple Pencil（此前Apple Pencil仅支持iPad Pro使用）除此之外性能进一步提升，国行售价2588元起。

新的iPad支持与iPad Pro一样的压感体验，能实现像素级别的精准度和低延迟，另外苹果此次为Pages文稿、Numbers表格、Keynote讲演新增了笔记、画草图等功能。让iPad脱离键盘也可以完美使用。

新款iPad 9.7英寸支持Touch ID与HD FaceTime相机，可提供长达10小时电池续航时间，后置800万像素摄像头，搭载了A10 Fusion芯片（与iPhone 7同款）。

新款iPad提供了银色、深空灰和金色三种配色。

价格上：

32GB WIFI版售价2588元；

32GB WIFI+Cellular售价3588元；

128GB WIFI版售价3388元；

128GB WIFI+Cellular售价4388元；

Apple Pencil单独购买748元；

学生购买iPad起售价2388元；Apple Pencil 668元。

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