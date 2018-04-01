2018款iPad Pro传闻汇总：贵是肯定贵，2个月后就知道了

2018年3月28日凌晨，苹果在今年首次新品发布会上推出了一款新款的iPad，它不仅支持Apple Pencil，并且还升级了性能更强的芯片。

这样的更新已经让新款iPad与现有iPad Pro之间的差距变得更小。那么这是不是意味着2018年的苹果会希望继续维持新iPad与现有iPad Pro这样的产品矩阵呢？

当然不是，尽管目前苹果尚未宣布任何内容，但有消息称，2个月后在美国圣何塞举办的WWDC 2018大会上，一款全新的iPad Pro将会亮相。

根据现有传闻来看，苹果似乎打算重新定义iPad Pro这个产品系列，并试图证明它拥有比2018款iPad具备更高的价值。现在，爱范儿整理了一些关于2018款iPad Pro的传闻，来看看这些传闻有没有达到你对新款iPad Pro的预期？

Home键消失，面容ID将至

当去年秋季苹果发布会上，iPhone X带来了一些创新功能时候，不少人就猜测它们之中可能会有一些功能即将应用到新的iPad上。

比如那时，外媒彭博社与凯基证券的分析师郭明錤就发表过类似的言论，他们都预计在2018年，苹果将会推出搭载TrueDepth相机模块的iPad产品。

结合此前著名科技博主约翰·格鲁伯（John Gruber）曾爆料称，苹果从一年前就已经决定放弃Touch ID，全面转向「面容ID」的研发工作的消息，同时2018款iPad依旧采用着Touch ID的方案，那么我们基本可以推断出搭载「面容ID」的iPad产品，很可能就是即将到来的iPad Pro。

有消息人士称，「面容ID」将会取代Touch ID成为iPad Pro解锁和支付的新途径，如此一来，iPad Pro很有可能会让实体Home键消失，而这也许是iPad问世以来外观设计变化最大的一次。新iPad Pro的形态将会接近于iPhone X，屏幕边框更窄，屏占比极高。

而至于失去实体Home键后的iPad Pro该如何进行人机交互，iPhone X其实已经给出答案——手势操作，屏幕底部的虚拟条，将承载iPad Pro的全新交互方式。

OLED屏幕可能不会应用到iPad Pro上

不过，这并不意味着2018款的iPad Pro将会与iPhone X一样，采用OLED的屏幕。

一些熟悉供应链的人士认为，由于技术上的限制，目前大尺寸OLED面板的产能并不能够满足新iPad的需求，苹果的OLED屏幕供应商正在努力提高产能——即便是三星的平板电脑，也仅仅是部分产品采用AMOLED显示屏，要在短期内提高产能并不容易。

同时，如此大尺寸的OLED屏幕势必带来更大的硬件成本，这无疑会让新款iPad Pro的售价提升到一个前所未有的高度。

而这同样也是与目前带OLED屏幕的笔记本电脑产品仍然非常稀有的原因相同。因此，搭载「面容ID」iPad Pro很可能继续沿用LCD屏幕，而不是效仿iPhone X采用柔性OLED屏幕打造「全面屏」。

新款iPad Pro会不会有「刘海」？

现阶段，仍没有消息指出新款iPad Pro会不会保留iPhone X上让人诟病的「刘海」。

不过，有部分人的观点认为，在尺寸更大、边框空间更充裕的iPad上，苹果很可能会将实现「面容ID」所需的TrueDepth相机模块隐藏在屏幕的上边框中。

看看此前 Twitter用户@Benjamin Geskin 根据传闻制作了新款iPad Pro的渲染图，高屏占比、没有「刘海」的iPad，看上去是不是比iPhone X更加赏心悦目？

性能肯定是强的，但无线充电可能会落空

作为名称中带有Pro的iPad，它的产品定位自然要远高于其他iPad产品，在苹果的官网上，它是这样描述现有iPad Pro的性能的：

它的强大性能会让许多笔记本电脑都羡慕不已，可用起来又是那么轻松愉悦。iPad Pro能做到的，不仅是满足你对当今电脑的种种所需，而且还能超越预期。

如今，随着2018款iPad搭载A10芯片，它与现有搭载A10X的iPad Pro之间的性能差距进一步缩小，2018款的iPad Pro势必会用更强的性能来证明其Pro的定义。

考虑到去年秋季发布的iPhone X以及iPhone 8系列机型已经搭载了A11芯片，而5个月后新的iPhone产品又有很大几率搭载全新的A12芯片，那么2018款iPad Pro至少会搭载A11或A11X芯片，才能诠释Pro这个词所存在的意义。

但2018款iPad Pro并非尽善尽美。有传闻称，这款全新的iPad Pro可能不会像iPhone、Apple Watch以及带新盒子的AirPods一样支持无线充电功能。

消息人士表示，只要新的iPad Pro仍然采用金属机身设计，那么无线充电功能就不大可能会在新的iPad Pro上得到更新。

iPad Mini或将寿终正寝

除了这些关于2018款iPad Pro的传闻之外，还有传闻称诞生于2012年的iPad Mini系列产品线可能将被苹果宣判死亡。

毕竟，随着今年9月份苹果即将推出6.5英寸屏幕的iPhone X后，搭载7.9英寸屏幕的iPad Mini，它的价值已经没有以前那么重要了。

实际上，苹果似乎也越来越不重视iPad Mini这一条产品线。自2015年9月份推出iPad Mini 4之后，至今6岁的iPad Mini已经有2年多没有得到苹果的更新了。

鉴于目前现有iPad Mini 4比起2018款iPad售价还要贵上700块（因为目前iPad Mini 4仅售卖128GB版本），它相比屏幕更大、性能更出众、且支持Apple Pencil的2018款iPad来说，已经没有太大的竞争力。因此，综合以上这些iPad Mini可能已经失去了更新的意义。

但无论是搭载Face ID的全新iPad Pro，亦或是消失的iPad Mini产品，这些只是苹果为我们带来更好产品而迈向未来的一步。

因为，我们始终相信，在见证了十周年iPhone的全新变革之后，2018年的iPad Pro也终迎来新一轮的全新面貌。