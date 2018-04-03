2018款9.7英寸iPad评测：A10高性能、Apple Pencil诱惑

“每一代iPad我都会买”。

我上一次这样跟别人介绍自己还是5年之前，2013年的年底苹果推出了iPad Air，相对前4代作品更窄的边框设计、更好的屏幕效果都让Air这个后缀变得分外诱人。

在之后，我见证了Pro这个后缀的诞生，虽然我同样沉醉于Pro更大机身下的更强性能，但Pro之名也让我领略了什么叫专业级的价位，与日渐凋零的日常应用。

这5年间，虽然Pro产品线不断地向上撕扯着平板产品创新应用的战斗前线，但过往的战场支柱9.7英寸系列产品线也一直向下降低着平板产品被人接纳的准入门槛。

然而这两条道路，似乎都没能成为我入手下一台iPad的必需理由，如今2018款9.7寸iPad身旁摆下的一支Apple Pencil，会成为一上一下之间看似不存在的合力交点吗？

这可能是你背着老婆能花出去的最大一笔钱了……

为了不浪费大家的时间，我尽可能的减少在外观阶段占用的笔墨。

因为它真的和前作没有任何外观上的变化，一样的屏幕边框，一样的边缘倒角，一样的Touch ID，甚至一样的按键和接口处理。

（大家来找茬：左为4年前的iPad Air2，右为2018款）

位于正面中央的，还是那块未经全贴合处理的9.7寸视网膜屏幕，在光线较为复杂的场景下，这块屏幕偶尔会出现影响观感的情况，另外少了iPad Pro高帧率模式的支持，对比之下部分场景确实不如Pro流畅。

对于那些“不希望自己的电子设备和自己一起变老”的人来说，买到一台这款iPad会让你有一种5年时光未曾流逝的错觉，如此看来，它可能也会是《Yesterday Once More》歌迷的心头好。

在某H开头的数码论坛中，总有人调侃外观设计没有创新的电子设备可以在购买之后蒙蔽自己不懂电子设备的老婆，这么说来，这可能是你背着老婆能花出去的最大一笔钱了。

A10，AR应用的保证

苹果的A系列，已经进化到发烧友也犯晕的程度。

友情提醒，2018款9.7寸iPad升级到的A10处理器，正是在iPhone 7上率先亮相的那一款，A10相对于当前iPhone X设备上采用的A11比落后一代，而与当前iPad家族中最强劲的A10X处理器相比，性能要落后40%左右。

在使用iOS主流的性能测试软件对2018款9.7英寸iPad进行测试之后，我们得到了如下结论：

在GeekBench 4的CPU性能测试中，2018款9.7英寸iPad取得了单核3504，多核5932的成绩，单核心的成绩虽然略高于iPhone 7 Plus，但是多核心的成绩只有当今旗舰设备iPhone X性能的60%。

而相对前作更为迫切的是GPU性能的提升，在3D Mark中，A10的性能已经足够流畅渲染全屏分辨率下相对复杂的3D场景，Benchmark 4中GPU算力部分的测试也佐证了这一点。

在芯片的整体升级下，2018款9.7英寸iPad足以流畅地完成AR类应用的实时运算要求。

笔也是人类进步的阶梯

一支笔能改变命运吗？

神笔马良有了一支笔，画出了整个世界。

哆啦A梦有了一支笔，拯救了整个世界（参见工具道路光线笔）。

而无数人类学习中使用笔的过程，成就了人类文明的星火延续。

如果没有这支笔，这篇文章从始至终应该是批斗会，但是加入了Apple Pencil的支持之后，这款产品有望成为苹果高性价比产品的营销案例之一。

Apple Pencil，本是苹果针对设计领域高端用户准备的杀手锏，对于这些目标人群来说，这也的确是一件具有极高精准度的工作利器。

但另一层面，各种批注、笔记软件的趁势而起也让使人意识到，笔更贴合对于数码设备尚属于学习阶段的用户的直觉需求。

无论老人，还是学童。

相关数据显示，iPad在第一阶段以娱乐设备为定义大范围传播之后，如今更以企业和行业专业设备为主要立足点，但航空、体育、医疗显然不如教育市场来的广阔。

对于广袤的学校用户来说，iPad产品设计精良、易于上手、系统稳定都是印在每一张赞成票背后的信念，但最终阻止学校投下这张票的缘故，莫过于成本太高和应用场景受限，你不信？那为什么爱范儿几乎每年都要写一篇“iPad Pro究竟能否代替Mac呢”？

这也是Windows PC和Chromebook在教育市场直击iPad的软肋，更是2018款9.7英寸iPad试图解决的问题。

iOS 10成熟的分屏机制加上iOS 11的仿Mac Dock设计，让iPad在软件层面至少拥有了同屏运行两个优化过后的APP的能力，而对Apple Pencil的支持，加上ARKit支持下诸多软件成果的完善，让2018款9.7英寸iPad真正遇到了硬件+系统+应用的甜蜜点。

Apple Pencil在2018款9.7英寸iPad上的表现并没有产生任何不适，屏幕对笔迹识别的准确度和流畅度一如iPad Pro般精准，唯一的小问题是，我发现非全贴合的屏幕似乎在一定角度点击屏幕时对笔的落点产生了一些视觉上的误差。

仅比旗舰设备落后一代的硬件让 2018款9.7英寸iPad在分屏运行一个PowerPoint看材料+一个GoodNote记笔记的情况下没有性能上的不适，但9.7寸的屏幕尺寸还是让分屏状态下的两个APP界面都有些偏小，大家可以通过下图与一本传统书籍的幅面进行下对比。

另外，我一直认为对于“学习”这个概念，不同阶段的诉求的特点必须区分开加以讨论，对于高等教育的用户来说，我想他们购买一台 2018款9.7寸iPad时看重的其实是其相对于iPad Pro的性价比优势，而用途上却基本一致。

但对于义务教育阶段的学生来说，2018款9.7寸iPad需要继续发力的远非硬件层面的一支笔，更多的是符合他们学习内容和认知能力的相关APP。

这台设备，我们将交由我们一位还没完全脱离学校的实习编辑做进一步的校园场景解析。

而如果你有幸还跟他一样在校园的话，也可以考虑使用教育优惠，将这一台最低价的Apple Pencil支持组合收入囊中，呼应一下开头的话，这个优惠资格，可能正是给予青春永驻的纪念。