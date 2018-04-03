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苹果新iPad表现亮眼，天猫首发半天超越上一代三天销量

2018-4-3 15:24:05来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月3日消息 新款iPad正重新燃起消费者的购买欲。4月2日，iPad 2018正式在天猫开售，天猫数据显示，仅用半天时间就超越了去年iPad首发三天销售额。

苹果iPad在天猫上的出色表现，打破了苹果iPad过去的几个季度中持续的小幅增长状态。

iPad 2018被称为“苹果史上性价比最高iPad”，不仅搭载的A10处理器，并且支持Apple Pencil。Wi-Fi版32G iPad国行定价为2588元，128GB版本定价3388元。

作为一个抢占学生市场的产品，iPad 2018面向高校学生群体有200元优惠，值得注意的是，这一优惠，仅能在苹果天猫旗舰店、苹果官网及Apple Store商店三大苹果官方店铺享受。

目前，天猫Apple Store官方旗舰店的“教育优惠”购买流程尤为便捷。由于苹果天猫旗舰店接入了支付宝教育认证系统，只要大学生在支付宝完成学生认证，即可在天猫上直接享受减免后的价格。

新款iPad 9.7英寸支持Touch ID与HD FaceTime相机，可提供长达10小时电池续航时间，后置800万像素摄像头，搭载了A10 Fusion芯片（与iPhone 7同款）。

新款iPad提供了银色、深空灰和金色三种配色。

价格上：

  • 32GB WIFI版售价2588元；

  • 32GB WIFI+Cellular售价3588元；

  • 128GB WIFI版售价3388元；

  • 128GB WIFI+Cellular售价4388元；

  • Apple Pencil单独购买748元；

  • 学生购买iPad起售价2388元；Apple Pencil 668元。

• 前往京东自营选购：手机点此 | PC点此

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关键词：iPad苹果iPad

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