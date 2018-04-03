苹果新iPad表现亮眼，天猫首发半天超越上一代三天销量

IT之家4月3日消息 新款iPad正重新燃起消费者的购买欲。4月2日，iPad 2018正式在天猫开售，天猫数据显示，仅用半天时间就超越了去年iPad首发三天销售额。
苹果iPad在天猫上的出色表现，打破了苹果iPad过去的几个季度中持续的小幅增长状态。
iPad 2018被称为“苹果史上性价比最高iPad”，不仅搭载的A10处理器，并且支持Apple Pencil。Wi-Fi版32G iPad国行定价为2588元，128GB版本定价3388元。
作为一个抢占学生市场的产品，iPad 2018面向高校学生群体有200元优惠，值得注意的是，这一优惠，仅能在苹果天猫旗舰店、苹果官网及Apple Store商店三大苹果官方店铺享受。
目前，天猫Apple Store官方旗舰店的“教育优惠”购买流程尤为便捷。由于苹果天猫旗舰店接入了支付宝教育认证系统，只要大学生在支付宝完成学生认证，即可在天猫上直接享受减免后的价格。
新款iPad 9.7英寸支持Touch ID与HD FaceTime相机，可提供长达10小时电池续航时间，后置800万像素摄像头，搭载了A10 Fusion芯片（与iPhone 7同款）。
新款iPad提供了银色、深空灰和金色三种配色。
价格上：
32GB WIFI版售价2588元；
32GB WIFI+Cellular售价3588元；
128GB WIFI版售价3388元；
128GB WIFI+Cellular售价4388元；
Apple Pencil单独购买748元；
学生购买iPad起售价2388元；Apple Pencil 668元。