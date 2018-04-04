评测者们看2588元新款苹果iPad：入门级机型性价比高

据国外媒体报道，苹果最近发布了售价329美元（国行2588元）的新款iPad，对于该产品，评测者们怎么看呢？

3月末，苹果发布了最新款iPad：售价329美元，9.7英寸，兼容99美元的Apple Pencil。（以稍低的价格提供给学校；4G网络版则更贵一些。）

在平板电脑这一介乎于笔记本电脑和智能手机之间的品类上，苹果从市场份额来看处于领先地位。与此同时，亚马逊正在崛起。对于新发布的iPad，评测者普遍称好——但要指出的是，它更多的是一次升级，而不是全新的产品，所以你可能并不“需要”它。

科技博客VentureBeat的杰里米·霍维茨（Jeremy Horwitz）写道，“老实说，苹果2018年款9.7英寸iPad属于用‘新闻稿’发布的产品，而不是用‘苹果主题演讲’发布的产品。”但是如果你还没有iPad，或者因为某种原因厌倦了你手头的那一台，那么这款产品或许是你的最佳选择，虽然它只是该公司的入门级机型。

以下是来自其它评测者的比较突出的一些点评：

·如果你使用平板电脑来观看很多的媒体内容，那你或许至少要考虑下其它的机型。“这款iPad的显示屏和扬声器与去年的入门级iPad一模一样。”CNET的斯科特·斯特恩（Scott Stein）写道，“那意味着它不如当前的iPad Pro，后者具有更响亮的扬声器和更大的屏幕（10.5英寸），具有刷新速度（120Hz）更快的TrueMotion显示屏。这款新的iPad还缺少苹果最新的色调调节技术，它的色域也不是很宽。”

·“你是否需要价值100美元的手写笔，是你的选择——但如果你需要的话，”Apple Insider撰稿人迈克·乌尔特勒（Mike Wuerthele），“支持Apple Pencil是一个很好的补充……Apple Pencil的响应速度与它在12.9英寸的iPad Pro上的响应速度大致相同——也就是说相当不错。我们选来测试它的艺术家甚至觉得该手写笔在新iPad上的体验要好于在2017年的iPad Pro上，而且远远胜过他们试用过的任何一款Android平板电脑。”

·Apple Pencil没有进行重新设计，这引发了不少人的诟病，其中包括PC Mag的萨查·塞根（Sascha Segan）。“作为一个完美的圆柱状物，Apple Pencil很容易滚落出桌面。”他写道，“手小的人要用很长一段时间才会觉得顺手。充电很麻烦：Lightning端口会脱落，充电的时候你也可能会丢掉笔帽。替换件非常昂贵。Apple Pencil也需要橡皮擦。我们让一位热心的艺术家试用了下新iPad，她吐槽了所有的这些问题（还一度让Apple Pencil丢失在桌子下面）。”

·迪特尔·博恩（Dieter Bohn）在为Verge撰稿时赞扬了新iPad的性能，特别是它的性价比。“我在过去近一周的时间里一直在使用这款iPad，我想说它让人感觉很快速，可使用一整天（苹果称其电池续航时间为10小时，确实差不多），不管我给它运行什么，它都运行得很好。”他写道，“iPad和iPad Pro之间存在速度差异，但这并不是很明显，我想任何购买这款产品的人都不会在意——甚至可能察觉不到。”

Mashable的雷蒙德·王（Raymond Wong）也写道，在新iPad上，“iOS 11系统运行更加流畅（尤其是在分屏模式同时运行两款应用的时候），3-D游戏的帧丢失变少，照片处理速度更快，iMovie中的视频导出速度更快，等等。与使用旧款苹果芯片的设备相比，一切都要更加快速。

·TechRadar的加雷斯·比维斯（Gareth Beavis）总结了大多数评测者的大致看法：“2018年推出的新iPad旨在实现一件事：以更可承受的价格提供一流的苹果平板电脑。请注意，我们说更可承受而不是指更廉价——因为价格上仍然高于许多其他的平板电脑产品——但新的升级为iPad带来了很多东西，缩小了“标准”平板电脑和令人印象深刻的iPad Pro之间的差距。”