新款9.7英寸iPad详尽拆解：除了A10和支持笔就没变化了

3月27日的发布会上，苹果发布了第六代iPad产品，官方售价从2588元起，教育售价2388元。

这款产品相对于去年的第五代而言有两大升级亮点，首先是升级了全新的A10 Fusion处理器，再者是提供Apple Pencil支持。那么，这款产品在起始售价比去年还便宜的情况下，是否还有值得关注的改进呢？

4月3日，随着第六代iPad陆续到货千家万户，国外知名专注于拆解维修测=iFixit也对其进行了详尽拆解，很显然这一次拆解没有带来太多让人惊喜的地方，从拆解文来看，基本上也就如下几点：

- iPad 6使用了与iPad 5相同的锂电池，电池型号A1484，容量为32.9Wh，电池没有进行焊接，但大量胶水依然使其最难拆解。 - Touch ID芯片还是上一代同款（NXP 8461A1），第一代。 - 改用BCM15900B0触摸屏控制器。去年10.5英寸和12.9英寸iPad Pro都采用此触控主控，说明Apple Pencil的支持离不开这一元件。 - 非全贴合屏，唯一的好处在于前玻璃面板和LCD都可单独更换，降低成本，毕竟目标使用场景在学校教室，对象是师生，跌落风险更高。 -面板连接线缆与上一代有所不同，可能也是为Apple Pencil的支持而改进。 -内部组件大量胶水粘接，维修依然困难重重，简直是“修理噩梦”，所以可修复性评分依然是2分不变。

下面一同来看看iFixit针对第六代iPad大概的拆解情况。而在拆解开始之前，iFixit一般都会先列出产品的亮点，第六代iPad的一些亮点；

-带有M10运动协处理器的苹果64位A10 Fusion处理器 - 9.7英寸多点触控Retina显示屏，分辨率2048x1536 (264ppi)，并不是全贴合屏幕 - 32GB或者128GB的内置存储容量 - 800万像素1080后置iSight摄像头+120万像素720p前置FaceTime HD摄像头 - 802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi +蓝牙4.2 - Touch ID指纹传感器+三轴陀螺仪+加速度计+气压计+环境光传感器 -支持Apple Pencil

iFixit的观点认为，针对教育领域，苹果以低价格的iPad与谷歌Chromebook笔记本电脑进行竞争，但考虑只是为师生打造的电子产品，可能有点粗糙。

今年的iPad型号为A1893：

iFixit的专家朋友Creative Electron提供的X光图片，没错！内部构造基本与上一代iPad产品的布局几乎一致，只有十分细微的差异：

接下来是拆机，加热，撬，吸，不断重复：

与上一代iPad一样，六代iPad的LCD和触控传感器并没有用全贴合（压合一体化）的设计，正面玻璃轻松撬开，并且可以分开更换。

其实针对教室课堂这样的环境非贴合设计并没有问题，因为在学校人口流动性和使用频率都很高，加上是学生使用居多，跌落的风险也增加了不少，一旦摔坏玻璃只要换玻璃即可，而不是整个显示屏组件，所以对于维修来说这是一个好消息。

下面这张图动形象地解释了什么叫非全贴合屏幕：

继续扭开一些螺丝之后，就能够举起LCD液晶面板将其与主板分开：

当然了，安全第一!还是要使用电池分离拨片把电池从主板上断开来防止任何灾难：

两根数字面板连接电缆，但看起来与去年略有不同，有可能因为增加Apple Pencil的支持才做出的改变：

NXP 8461A1，这是为Touch ID指纹传感器打造的组件：

苹果产品的内部设计总是如此华丽，最近多款产品的内部构造布局图片被用来当做墙纸使用，所以下面这张新iPad的图同样很适合给大家拿来做墙纸：

强力黏合剂把主板粘了，所以要用一些特别液体来使其分离。

经过一番胶水大战之后，恼人的黏合剂很快就让位了，而主板则可轻而易举的取出来：

Lightning接口部分，这是日常使用频率很高的部件，如果真的是主板上唯一出了问题的部件，那么将需要通过微烙铁来完成更换，很简单但需要一定的技术：

下面是主板样貌：

红色：Apple A10 Fusion APL1W24 SoC (iPhone 7也是这枚) + 2 GB镁光D9VBD LPDDR4内存

橙色：Apple 343500203-A0,可能是电源管理IC，之前iPad五代是343S001441-A0

黄色：2x博通（Broadcom）BCM15900B0触控主控―10.5英寸和12.9英寸iPad Pro都采用此芯片。

或许Apple Pencil的支持要归功于这枚来自“Pro”级的芯片。主板另一部分芯片标记如下，需要注意的是，背部并没有其他IC元件了：

红色：东芝TSB3236LX3536TWNB1 32 GB闪存储存

橙色：USI 339S00448 Wi-Fi/蓝牙模块

黄色：恩智浦NXP80V18PN80V NFC主控

绿色：Cirrus Logic CS42L83A低功耗音频编解码芯片

苹果继续使用了五代iPad相同的锂电池，型号A1484，容量为32.9 Wh。

通常情况下，同样的容量+更先进的芯片，通常意味着功耗会变得更低，前提是新增的功能没有进行抵消的情况下。

iFixit表示，这块电池没有焊接，但是和iPad 5一样使用了大量粘合剂，所以拆出障碍不小。

之前苹果12.9英寸iPad Pro电池虽然也不是易拉胶，但依然给人一种可轻换电池的假象，可是之后就再也没有这等好事了：

拆解全家福：

iFixit的总结，六代iPad的可修复性评分得到了2分（10代表最容易修复）：