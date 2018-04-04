苹果官网推出新页面：用短视频教你iPad技巧

IT之家4月4日消息 苹果公司官网今日推出一个新页面（点此直达），该页面用多个短视频来展示iPad的使用技巧，非常简单实用，跟此前推出的“使用iPhone拍摄的窍门”类似。

这一系列视频是苹果的“How to（怎样用）”系列，这些短视频包括多任务处理、文件、Apple Pencil等方面的技巧，并且全部配上了中文，拍的非常有创意，让用户一看见就会。

值得一提的是，这个页面中的展示样机虽然多是iPad Pro，但技巧也适用于更新到了iOS 11系统的其他iPad产品，包括最新的第六代iPad。