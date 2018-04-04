内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >iPad之家>iPad新闻

苹果官网推出新页面：用短视频教你iPad技巧

2018-4-4 21:31:05来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月4日消息 苹果公司官网今日推出一个新页面（点此直达），该页面用多个短视频来展示iPad的使用技巧，非常简单实用，跟此前推出的“使用iPhone拍摄的窍门”类似。

这一系列视频是苹果的“How to（怎样用）”系列，这些短视频包括多任务处理、文件、Apple Pencil等方面的技巧，并且全部配上了中文，拍的非常有创意，让用户一看见就会。

值得一提的是，这个页面中的展示样机虽然多是iPad Pro，但技巧也适用于更新到了iOS 11系统的其他iPad产品，包括最新的第六代iPad。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPad

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10