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我们在苹果iPad上体验了iOS 12，这些手势操作很打动人

2018-6-6 19:49:47来源：爱范儿作者：吴喜贤责编：马卡评论：

这次的WWDC虽然没有给广大果粉带来全新的硬件消息，但iOS 12新系统的体验，也值得我们关注，AppSo也第一时间对iOS 12进行了上手体验。详情可查看iOS 12值不值得升级？这里有一篇最全总结。

总的来说，iOS 12为iPhone带来的主要变化有：

Shortcuts，让Siri更加智能高效

防沉迷三件套：勿扰模式、通知中心「减少通知」、屏幕时间

Animoji会吐舌头，你可以自定义表情包Memoji

Facetime支持23个人同时「面基」

支持录入两个Face ID解锁

那么，新系统给iPad带来什么新的变化呢？今天和A君一起来看看。

全新的交互体验

iOS 12保留了原来的一些基础手势之外，还新增了一些全新的手势。

你可以这样调出控制中心：

▲右侧顶部电池处下滑

你可以这样回到桌面：

▲上滑松手，可从任意app回到桌面

你可以这样切换app：

▲上滑Dock，左右滑动，快速切换app

▲上滑并停留0.5s，呼出「多任务管理」页面

新的交互能让你更方便地操作iPad，iPad用户们觉得怎么样？

总的来说，iPhone X的所有手势操作在iPad上同样适用，有进化为iPhone X式的全面屏交互操作的感觉。

A君还留意到原先在顶部中间的时间被移动到左侧，这是不是在为明年的刘海屏做准备呢？

新的应用体验

Voice Memos：iPad终于有了语音备忘录的功能，除了提供基础的录音功能之外，还可以对录音进行简单的剪辑。

Stocks：分屏查看新闻及股票，边看经济新闻边看股票。

可以看到，两个新应用采用到的分屏，在操作上更加的顺畅。

以上就是iOS 12给iPad带来的新的体验，你还发现了哪些新的变化？

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关键词：iPadiOS

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