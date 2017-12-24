腾讯官方公布：《王者荣耀》全新模式“五军对决”即将到来！

IT之家12月24日消息 腾讯旗下的《王者荣耀》官方微博近期宣布，王者荣耀将打破红蓝格局，五大势力超级对抗，全新模式“五军对决”即将抵达战场，敬请期待。

根据官网介绍，爆料内容来自研发版本，现阶段会有频率不定的调整，最终属性及视觉效果请以正式服为准。

玩法概述

全新模式中，我们将打破红蓝双方的格局，对战方增加至5个阵营

与王者峡谷不一样，地图上有属于不同阵营的不同出生点，每隔一定时间会有不同的关卡事件发生。新模式上线之后，可以在娱乐模式中会显示它的入口。

规则介绍

在新模式中，所有敌对阵营的血条皆为红色，他们的阵营颜色体现在血条左边的阵营图标（颜色）、英雄脚下的光环和血条上方名字的底板（颜色）。

同时，在上方的积分面板中，我们能看到各个队伍的当前排名。一局游戏将进行8分钟，时间到达后会按队伍星数排名结算。

获取星数：

在新模式中，尽量考虑优先击杀星星比较多的队伍，这样获取的分数也就更高。当自己队伍分数落后时，注意走位和策略，多围剿高星的敌方英雄，可以瞬间扳回劣势！

同时，当自己星数很高时，也要小心走位，一旦被他人击败，不但会给别人队伍一次送上很多星，自己队伍也会被扣掉很多星！

星数具体规则

①击杀对方：对方英雄此时有多少星，我的队伍就获得多少星。

②击杀对方：无论对方英雄有多少星，我的英雄加0.5星。

③我的英雄被击败：我的英雄有多少星（N）（半星不计），我的队伍就被扣掉N-1星。

④我的英雄被击败：我的英雄有多少星（N）（半星不计），我的星被清为1星（复活后）。

地图要素介绍

丝路遗珍（暂定名称）

野区开局就会刷新丝路遗珍（暂定名称），丝路遗珍（暂定名称）不会攻击，击杀后直接会获得金币，以及会随机掉落经验BUFF或者攻击BUFF。

黄点位置即是丝路遗珍（暂定名称）

击败后会随机掉落BUFF

地图中央

开局1分钟以后，地图中央位置会出现随机位置随机大小的5个BUFF圈，站在BUFF圈中会持续获得金币奖励。这个BUFF圈位置每隔一段时间会变化一次。

温馨提醒：站在金币圈重叠区域，可以获得多倍的收益！

①如图示为金币BUFF圈，开局1分钟后在中路随机刷新，站在圈内就会持续获得金币。

②如图示的怪物为玉仔（暂定名称），这个怪物不能被攻击，但是一旦触碰它即可吓跑它，并获得大量金币！

③前中期在中央位置尽量多抢玉仔（暂定名称）和占领金币圈，积累经济上的优势，同时有机会多收取人头。

④除了中央区域，中央区域外第一圈区域同样会出现金币圈。

BUFF点——不朽之石（暂定名称）

游戏开始2分钟后，地图五个BUFF点会开始随机刷新2个不朽之石（暂定名称），注意观察小地图提示。

①不朽之石（暂定名称）快要刷新时，屏幕右上角会出现提示：

②刷新提示完毕，地图上5个BUFF点随机2个刷新不朽之石（暂定名称），小地图上明显提示：

③不朽之石（暂定名称）在圈内刷新，怪物血比较厚，不会还手，只会在圈内随机乱跑，击败他后获得重生BUFF和大量金币。

④地图中复活甲是被屏蔽的，所以更需要注意争夺复活BUFF哦

⑤注意这个复活BUFF只持续60秒，在60秒内被击杀，会在2秒后立即在原地复活，复活后血量为最大生命值的70%。

通缉&围剿

当第一名过于强大时，小地图上会出现显眼提示。

①此时第一名队伍全员视野会永久暴露给其他队伍，并且其第一名的脚下会出现通缉特效！

②同时，上方积分面板第一名队伍下方会出现“围剿”按钮，可以点击按钮呼吁其他玩家一起围剿第一名，谨记6国亡于内斗。

特殊技能——狙击

每人默认带一个额外技能“狙击”，可以用于近战击杀或者远程偷人头，除此以外，狙击还可以探索飞行轨迹周围的视野。

对啦，除了狙击之外，队友之间增加了连线，可以更直观发现队友的位置。

其他小细节在新地图中，我们还有如下的小细节需要召唤师们注意数值调整

①新模式中对不同职业进行了不同的数值平衡，大家可以多使用各种职业体验

②同时，所有人在本地图中获得5%的移速加成和15%的韧性

基地设置

另外，记得不要随意往基地里跑，基地中既没有泉水保护你，地形上也对你不利。但是没有血的时候，基地有两个血包可以吃（45秒刷新一次），此外击败所有野怪都可以回血15%

出生和复活时英雄会获得持续10秒的无敌状态，但是一旦出了基地范围就会消失。