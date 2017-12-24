苹果iPhone限制性能事件持续发酵，电池到底该怎么换？（内附攻略）

在「旧iPhone会因电池老化变得卡顿」的传言沸沸扬扬传了一周后，本周三，苹果终于承认在电池老化的情况下确实会降低手机性能，不过强调这是为了保护电池、保护手机硬件，防止老旧设备自动关机。

可不少消费者对这一说法并不买账，在苹果作出回应之后就连续遭遇三宗诉讼，均指控苹果隐瞒欺骗消费者，有媒体称此事为苹果「电池门」，如今这件事还在持续发酵。

「果粉」的愤怒：苹果连遭三宗诉讼

第一宗集体起诉发生在加州洛杉矶，原告认为苹果损害了用户的知情权，他们要求苹果停止降低旧款设备性能的行为，并且对受到影响的消费者进行赔偿。

据芝加哥太阳报的报道，本周四又有五名苹果用户在芝加哥当地法院提起诉讼，控告苹果侵犯了他们的权益，让他们在不知情的情况下更换新手机。这几名用户拥有iPhone 5、iPhone 6和iPhone 7等苹果产品。

他们把苹果这一做法称为「具有欺骗性和不道德的」，违反了消费者权益保障的相关法律。

而在昨天iPhone 6用户Keaton Harvey也向美国北加州地方法院提出诉讼，原告律师称，Keaton的iPhone 6在电量超过50%以上情况下出现关机症状，最终迫使他花费超过1000美元购买新款iPhone。

按照目前的趋势，不排除苹果在未来将因为此事面临更多类似的诉讼。

（图自：freepik）

而苹果在这次的「电池门」事件也略显被动，从「电量低会令旧iPhone变慢」的讨论在网上不断发酵，到GeekBench等第三方机构纷纷给出跑分数据后，苹果的回应才姗姗来迟，而除了通过媒体作出回应，目前为止苹果还未就此事发表官方声明。

这或许会让苹果陷入更严重的公关危机，Business Insider 在一篇文章中评论道：

这样做，不仅对客户保密，它还夺走了客户的选择权。客户现在有理由不再相信苹果，再忠实的果粉也会感觉出这家公司太多疑了。

而iPhone开发者Marco Arment也表示：

不管出于什么原因，偷偷让旧版iPhone变慢这件事，对苹果声誉的损害可能会持续十年。

苹果真的有必要降低旧iPhone性能吗？

当这件事在Reddit上曝光时，就有不少用户认为苹果故意让旧iPhone性能降低，并刻意隐瞒电池问题，是为了引导用户购买新机而非更换电池。

而苹果在周三的回应中否认了这一说法：

锂电池在低温、低电量、和长久使用后能够提供峰值电流需求的能力会有所降低，将无法提供极好的性能，并将可能导致意外关机，以此来保护手机电子元器件。 去年我们对iPhone 6、iPhone 6s、和iPhone SE发布了一个新特性，那就是平滑过渡iPhone的即时极高性能需求，以避免由此产生的意外关机现象。现在，这个特性也被引入到了安装有iOS 11.2的iPhone 7上，未来还会支持其他款手机产品。

到底苹果真的是在为用户着想，还是在刻意隐瞒用户，如今仍众说纷纭。

苹果是否真的有必要降低旧iPhone性能来让其保持稳定，不少专家从技术角度给出了自己的意见。

美国阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）的电池专家 Venkat Srinivasan认为：

在苹果称之为「峰值电流」的情况下，手机确实很容易出现意外关机，这是系统在短时间内消耗大量功率导致的，就像管道中的水流过大，苹果的解决办法就是减少通过管道的水量。 而所有锂电池都含有一个追踪电池容量变化的管理系统，苹果就是通过这个系统来获取iPhone的电池数据。

加州大学伯克利分校材料科学教授 Gerbrand Ceder 则认为「意外关机」可以有别的方法避免：

电池电量随着时间和寒冷天气而降低是很好预测的，也可以通过模拟测试得知。不过这需要电池设计师在电池的能量密度和使用寿命之间做权衡，因为储存的能量越多，降解的速度就越快，电池寿命也越低。这会让用户更快感受到手机的性能衰退。

劳伦斯伯克利国家实验室（（Lawrence Berkeley National Laboratory，LBNL））的电池专家 Marca Doeff 表示他们正在设法让电池能满足更高的需求，目前来看一种解决方案是设计内部结构更加复杂的电池，另一种则是配备一个比实际需求容量更大的电池，但这也会让手机体积变得更大。

综合几位专家的意见，从技术角度来看苹果通过新版iOS系统自动限制设备性能确有其合理之处，当然这不是忽略用户知情权的理由。

你的iPhone需要更换电池吗？

无论是第三方的跑分数据，苹果的回应，还是专家的观点，都可以看出电池确实会对iPhone性能产生影响。

那如何判断自己的iPhone电池是否需要更换，以及应该如何更换，下面爱范儿（微信号ifanr）给大家简单介绍一下。

图自：The Verge

法国博客 iGen 不久前总结了四种检测iPhone电池损耗情况的方法：

1.进入iPhone的设置-电池，如果在低电量模式上方出现「iPhone电池可能需要维修」的提示，说明电池容量已经低于80%，如果没有出现说明你的电池情况健康。

2.通过Mac上的控制台应用来查看iPhone的电池损耗情况。打开控制台，通过Lightning数据线将iPhone连接到Mac，授权后在控制台搜索框输入「batteryhealth」就可以看到信息。

除了电池健康状况，还可以看到电池的状况的更多细节。

3.使用Mac的第三方应用coconutBattery检测，启动应用程序并通过Lightning数据线连接iPhone后，coconutBattery将提供设备电池的充满容量、设计容量和周期数等数据。

不过这款应用也有限制，就是不能检测恢复过系统的iPhone的电池容量。

4.让天才吧、在线客服或者电话客服帮你检测，客服可以在你授权后远程帮你检测你手机的电池容量。

同时还有一个温馨提示，那就是不要使用App Store上的第三方应用测试电池损耗情况，因为苹果在iOS 10之后取消了第三方应用获取设备电池信息的接口，这些第三方应用的检测也不再可靠。

其实手机的锂电池随着循环次数增多本身就会出现不可逆转的损耗，根据苹果官网信息，iPhone的锂电池可以保证在500次循环后仍可保有超过80%的容量，但使用一年以上电池出现明显老化也不足为奇。

iPhone电池怎么换？

如果不想更换新机，更换电池无疑是性价比最高的选择，那要怎么更换电池呢？

（IFIXIT拆解iPhone X）

对于普通用户来说，动手更换可能不太现实，看过IFIXIT的拆解你就清楚，这个过程不仅步骤繁琐，还需要专业的工具。

（IFIXIT用到的拆解工具）

这里有比较现实的三个方法：

1.如果你仍在保修期或者购买了AppleCare +，并认为电池有问题，可向苹果提出更换电池，如果你选择邮寄给苹果，可能需要7-9天，如果你预约到App Store或者授权服务商，这个过程将不超过7天。

2.如果超出保修期，可以选择苹果官方的电池更换服务，价格79美元，不包含运费和税费。

3.选择非官方的第三方平台，这价格也许更低也不需要预约，但要注意一旦让未授权的第三方更换电池，将会使苹果官方的保修失效。

这次苹果的「电池门」事件随着相关机构更深入的调查也许会披露更多信息，无论如何，我们也希望苹果能以更真诚的态度来对待消费者，正如 Appso此前一篇文章中所说的：