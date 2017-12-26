传苹果2018年将调低iPhone定价，这背后的逻辑是啥?

12月26日消息，据Motley Fool报道，在最近一份报告中，DigiTimes声称苹果最新智能手机iPhone X的预订量在某些地区（如美国、新加坡和台湾）表现不佳。也正是由于iPhone X的销量“整体表现不佳”，苹果会在2018年推出3款iPhone，其中两款采用OLED显示屏，一款采用LCD显示屏。

DigiTimes声称明年的iPhone将是对iPhone X的“弱性能”的直接反应。此外，最有趣的一点是，DigiTimes表示，“有传言称，苹果将在2018年初调整iPhone设备的价格。”

苹果为什么会这样做，调整定价对苹果的iPhone业务意味着什么？

降价的影响

公司选择降价的原因很简单——他们想提振需求。然而，投资者要明白iPhone的收入受两方面因素影响：iPhone的出货量和iPhone的平均售价。

如果苹果公司考虑削减iPhone的定价，那么苹果公司可能认为他们可以从iPhone的出货量增长中弥补甚至超出收入的损失，以及每单位的毛利率。

这似乎是一个合理的策略：比如，今年早些时候，苹果公司推出了新款iPhone，并抓住了早期的重要需求。

然而，随着竞争环境的加剧，竞争对手发布产品，而消费者意识到苹果下一代iPhone发售即将靠近，那么他们对苹果最新款手机的需求——尤其是在全价的情况下——自然会减弱。

通过降低价格，苹果可能希望刺激对其设备的需求，并在这样做的过程中，最大限度地利用这些设备在产品周期内产生收入和利润。

现在，如果苹果决定要降价，就会发现确定降价的幅度有多重要。如果苹果以一定比例削减价格，它必须有合理数据支撑，即总出货量将增长超过这个百分比。

在降价幅度太小的情况下，苹果面临的风险仅仅是需求的小幅增长，但也会导致苹果失去大量的收入，更重要的是利润。而降价幅度太大，苹果的单位出货量可能会大幅上涨，甚至可能实现收入增长，但它可能会大幅蚕食苹果的利润率，以至于苹果宁愿从没有降价。

关键是，现在很多分析都指向苹果需要进行某种潜在的降价。

苹果2018年的产品策略

如果在这个周期中，iPhone的需求比苹果预期的弱，这个价格调整更有可能发生在下一代的设备上，而不是在中期的削减价格。

例如，iPhone X的下代可能比iPhone X的价格更低。苹果可以尝试通过降低高端机型的购买门槛，然后推出更多机型或配置更高的选择来抵消，如更大的内存。

预计，苹果将在明年准备一款更大尺寸的iPhone X继任者。这款手机的价格可能会比今年的iPhone X高，这可能会给苹果公司一些回旋余地来降低iPhone X后继机型的价格，同时保持iPhone的整体平均售价。

对于明年iPhone的定价，苹果有很多选择，大家也都迫不及待地想知道苹果在2018年将如何定价新iPhone。