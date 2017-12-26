苹果，我是否还该继续为你买单

距离iPhone8和iPhoneX等苹果新旗舰系列手机的发布已经一段时间了，不过很多国家和地区的Apple Store反映消费者对iPhone8和iPhoneX系列并不“感冒”，相比去年的iPhone7系列，iPhone8系列总体销量已经下滑接近24%。至于iPhoneX，虽然相比往年产品，可以称得上“最强iPhone”，但是迈入“万元门槛”的iPhoneX同时也让很多用户望而却步。很多人将此归咎于苹果新产品的外观没有创新，价格过高，以及没有过人新技术的出现。但是今天小编想单从情怀来谈谈，苹果是否还值得我们继续为他买单。

好票房的电影总不会太差

从乔布斯设计出第一代苹果手机，延续到苹果四代，是苹果真正走向世界的过程。多点触控的触屏操作解放了我们的双手，我们发现，我们的智能便携设备原来不仅仅可以用来拨打电话和进行按键式操作，还可以想看哪里点哪里。这其实并不仅仅是设备的更新换代，还是我们人类社会生产技术的进步以及交互式体验思想的进步。自此，不管是安卓还是iOS，触屏手机大行其道，不过新势力的崛起也意味着有人倒下。可用户和消费者是有情怀的，所以直到现在还是有人一直缅怀着诺基亚，也是有人持之以恒地为情怀买单。但是，一年，两年，三年……大浪淘沙，真正先进、优秀的技术和设备乃至品牌才会得以留存下来，继续为人服务。

说情怀，我想小米是有发言权的，“为发烧而生”，首创了用互联网模式开发手机操作系统、发烧友参与开发改进的模式，甚至到后来，雷军提出了新国货的构想，情怀满满。不过想想，雷老板现在生意能做到这么大，要说没有情怀也不可能，优秀的人总是有着闪光点值得大家追随。很多人可能都说小米抄袭，我却想为小米正名，难道把产品做得更符合大众的审美，把包装做的更大方，简洁，把产品做得更加优秀，更加符合标准也有错吗？好的设备通常会有共同点，以人为出发点，可以更好地为用户和消费者服务。

小编仍然记得曾经跟同事一起讨论电影的好看与否，最后的结论是，好票房的影片总不至于太差，但是烂票房的片子确实是不咋地。通俗易懂，同样也适用于咱们现在的智能设备领域，大家都去跟风，设计，购买的设备，体验总不会太差，但是大家都不去购买，销量太差的设备，也真的是不怎么样。iPhone刚出生的时候咱们又有谁知道世界上还有这样一个手机品牌呢？iPhone走到今天，已经十年了，一直被大家推崇，也是有原因的，无论从颜值还是配置，苹果确实一直在领航。

我现在有情怀了，但是你变了

再看看现在的苹果，已经连续多年蝉联全球市值最大公司的宝座，晋升成为最具有价值的品牌。IT之家小编从苹果3GS开始入手苹果，从最开始的3GS，到后来的iPhone4代，5代，6代，7代。几乎是年年追机，年年卖肾。新产品出了，旧设备卖掉换新机，这几乎成了每一位资深果粉们的日常。从苹果手机开始，iPod，Mac，iPad，Apple Watch，相信不仅仅是小编，很多果粉们都会因为iPhone的关系入手各种各样的苹果设备。

但是从7代开始，就出了点小插曲，小编的7P刚到手就出现了听筒问题，好嘛，联系客服更换。大公司就是大公司，不超14天的设备直接换新，关键是更换回来的第二台机器依旧是出现了问题，打电话掉线。这就很尴尬了，一直信任的品牌出现了如此高概率的品控问题，是小编自己手气不好，还是苹果真的出现了问题呢？好嘛，再次退货。不敢买了，真的是不敢买了。小编回家抱回了自己的6S接着用，惊奇地发现，好像真的没什么区别。不是在这里黑苹果，毕竟苹果7代的销量还是比较不错的，但是现在8代再让IT之家小编去购买，还是会考虑很久的。甚至现在iPhone X已经快到一万块的售价，小编更是望而生畏。毕竟，在没有什么根本性技术革新的情况下，8代甚至10代对于一般消费者来说，体验又能差多少呢？

其实并不仅仅是iPhone，苹果的各种产品其实一直在追求高颜值，高性能，超薄和便携。出发点是好的，但是大家不难发现，现如今的苹果设备已经太薄了，高集成技术带来的体验和便携虽然是显而易见的，但是这样的高集成也会带来非常严重的“负面性”，设备一旦出现问题，配件的更换将会给用户带来很大的困扰。就拿IT之家小编自己来说，2011年购买的IMAC，小编自己都可以进行拆机和更换配件，可是现在的MAC，别说拆机了，拿到售后，更换一个小配件都会被工程师告知，集成性太高，专家的建议往往都是直接进行更换主板甚至整机。难道以后的苹果设备会走向让用户买得起，修不起的死循环？便携，美观的确很重要，会吸引用户和消费者为此买单，但是设备购买之后呢？不说MAC，单单一块Apple Watch手表的屏幕更换甚至都需要花费一到两千RMB。说到价格，九月份的新机潮真的是让小编看到了希望的曙光，小米，华为等一系列国产品牌都发布了自己的新产品，就拿小米来做代表，MIX 2的手感和系统流畅性都让小编感受到了国产安卓机的强大。安卓系统一天不重启就卡的要死要活的时代似乎真的早就过去了，全面屏，指纹解锁，面部识别等等功能在每一家的国产手机旗舰机中都可以找到，甚至还加配有更适合咱们国人的功能。比如说双卡双待，比如说大容量电池。小编十一假期携带小米MIX1当作备用机，双卡双待的情况下，持续一个周还可以持续保持待机状态。单从这方面来说，这么多年，苹果不考虑咱们中国如此大体量的消费群体，至今仍然不肯推进双卡双待和大容量电池事业，就必须被小编黑一次。很多果粉都说，如果不是现在用惯了iOS，早就回家洗洗换国产安卓了。很多时候处在工作和生活夹击的我们真的需要两个手机号，但每天兜里揣两个手机真的不像那么回事啊！

新的技术在不断涌现，今天苹果设备拥有的指纹解锁，面部识别，明天就会有科技公司推出更加先进更加炫酷的技术，并且抢先应用到智能设备上。那时候苹果该怎么办，像过去的一些品牌一样，倡导情怀消费吗？新的需求在不断地被开发和跟进，那么现在已有的需求和体验为什么就不肯好好地改进和开发呢？值得肯定的是，苹果现在可能依然是最值得我们购买的移动设备，但是，苹果也确实很任性。比如说强制取消3.5mm耳机接口，甚至到现在很多MAC连USB接口都取消了。你是设计和技术的领航者我们都懂，但是你又可不可以真正站在用户和消费者的角度，为用户和消费者多考虑一点呢？现在情怀我们有了，你是否还像以前一样呢？

情怀很重要，但是我们不会一直为情怀买单。