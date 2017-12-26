官怒民怨？多家组织机构指责苹果降频做法

第三起诉讼、人民网发声，反苹果组织的谴责……降频门已经闹大了，苹果似乎也无法收场。

最近“降频门”可谓是闹得沸沸扬扬，几乎所有人的矛头都指向了苹果。但不得不说，在用户不知情的情况下剥夺用户使用高性能芯片的权利确实是让人难以原谅，虽然苹果给出了电池性能衰弱后会导致自动关机这种理由，但是用户也用“花了更多钱不是来听你说理由的”这种说法怼回去了。那么苹果接下来应该怎么办呢？还没等他们想出办法，各方的压力就纷至而来了。

首先发难的当然是消费者，之前美国已经有两起针对这一事件向苹果发起的集体诉讼。而今天，在美国伊利诺斯州的北部地区，5名消费者的代理律师詹姆斯·维拉哈吉斯（James Vlahakis）称苹果确认在系统更新中有意降低芯片性能，该做法属于“欺诈行为”，迫使iPhone用户因为卡顿而不得不去购买新机型。

而著名的“反苹果联盟”自然也不会缺席，今天他们对苹果“计划报废”行为表示谴责，并且呼吁消费者抵制苹果产品及服务，直到苹果给出相关解释、向消费者道歉并且停止该做法。“反苹果联盟”其实挺可爱的，这是一个民间发起的非正式组织，成员竟然多为前苹果用户，因为苹果的产品、服务等问题而“粉转黑”。所以这次他们黑起来也是不遗余力，在公告中表示“这些行为比盗窃还严重，给出的解释充满了傲慢和不可一世，视消费者权益于无物”。

这里可能大家不是很了解“计划报废”是什么意思，其实以前各行各业都有这样的潜规则，比如众多公司将本该有3年寿命的产品，通过技术手段人为限制成1年，迫使用户消费。这种做法此前在灯泡行业最为猖獗，不过现在早已经被各行各业所禁止，这个词也是因为苹果这次的事件才被提起来。

最后一个站出来说话的可就得让苹果抖三抖了，人民网今天发文称，老款iPhone的“降频门”需要给消费者一个说法。文章中人民网表示，从过去的“关机门”到“降频门”，那个曾经“以消费者为上帝”的苹果却变得越来越“精明”和“霸道”，苹果需要反思究竟是应该“体验至上”还是“商业至上”。

小编这里还是为大家简单解释一下为什么会出现“降频门”，A系列的处理器确实有着更强的性能，同时也自然对供电有更高的要求，可是iPhone的电池容量却一直非常小，电量衰减或遇到低温之后就无法满足A系列处理器的供电标准，造成关机，去年的“关机门”就是这么来的。与之相对的，安卓手机处理器供电要求没那么高，电池电量也更大，就没有相关问题。

所以苹果降低处理器性能避免关机看似有道理，但是为什么不能也提供更大容量的电池避免断电呢？为什么在去年“关机门”之前就有升级系统就变卡的情况呢？为什么全新的iPhone 7升了新系统也会卡呢？为什么不告知消费者产品有这方面的缺陷呢？相信这些问题对于苹果来说都难以回答吧！