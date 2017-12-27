忙碌的一年：2017苹果十大热点回顾

今年是苹果非常忙碌的一年，每一条产品线都推出了新品，同时在多个领域保持着创新与突破。在2017年即将结束之际，让我们一起回顾一下过去一年苹果的热点事件。

苹果高通专利大战

高通在过去超过20年的时间里通过300多份授权协议构建了其知识产权的整个市场价值，的一系列专利使其授权费用达到了许多设备售价的5%。而经历过和三星的“世纪之战”，还有它和摩托罗拉、诺基亚等公司的矛盾，苹果不惧和任何一家企业在专利上死磕。

今年发布的iPhone8和iPhone 8 Plus上，苹果继续执行基带芯片混用的策略，高通认为自己的技术遭到泄露，又告了苹果一回。

受到和苹果打官司的影响，高通股票持续下跌，而苹果也不断地卷入“禁售iPhone”，“供应商欠费”等诉讼中，不断有消息爆出苹果计划在未来的iPhone和iPad产品上彻底放弃使用高通基带芯片。

苹果与高通之间的战争看来在短期内将不会结束，往后iPhone、iPad产品的价格可能会因此发生变动。两家不可调和的矛盾，也将加速iPhone重要元件的自研化进程。

智能音箱瞄准你的客厅

今年WWDC上，苹果首次发布智能音箱产品HomePod。它集成如广播、天气、提醒、通知等功能，并与智能家居连接，控制家里的智能设备，售价349美元（约合2374元人民币），原定于圣诞购物季面市，正好赶上消费者们的圣诞礼品单。可惜现在已经跳票到明年了。

虽然没能在2017年内开卖，但HomePod还是成为了很多人关注的焦点，尤其是在HomePod迟迟不来的这段时间里，谷歌和亚马逊两大系国外智能音箱久攻不下的中国市场，国内品牌已经悄咪咪地先打起来，为未来更成熟的智能音箱产品做好了普及基础。

传奇结束iPod shuffle和iPod nano停售

7月份，苹果悄然下架了在线商店中的两款经典产品——iPod shuffle和iPod nano。自此苹果最后的两款独立音乐播放器都已经寿终正寝。从2014年起，苹果不再将iPod视为一个独立的业务，iPod nano自2012年经过一次重新设计后就不再有任何大的改动，而iPod shuffle的最后一次设计更新更是在2010年。在那之后，两款产品再也没有很大的改进，仅仅是多了一些颜色选项而已。

随着消费电子产品的不断淘汰和进化，独立音乐播放器的职能早就已经被智能手机所取代，iPod shuffle和iPod nano完成了自己的使命。这也象征着，陪伴我们这一代人走过青春年代的音乐播放器，真正被尘封为了历史。

App Store改版畅销榜再见

2017年秋季App Store更新被称为自苹果推出App以来，App Store的最重大更新。苹果WWDC 2017上将最大的笔墨献给了广大开发者们，这一次App Store终于不再是iOS更新换代的附属品，它的爆点和信息量同等地抢眼。

新版App Store对五大板块做了大刀阔斧的改革，直接一刀砍掉了榜单，分类也撤掉了，原有的推荐板块拆分成Today今天、Game游戏、Apps应用三个部分。苹果还用改版的App Store告诉各位，再也不是谁大谁霸榜的时代了，编辑的推荐才是重点。卡片化UI设计让推荐风格更为统一，并淡化由商业游戏榜单竞争中衍生出来的一系列“惯例”，由于App Store的这一重大改变，国内几乎所有App发布平台都在探索新的推荐方式，用户们看到的，是具有更多卡片化风格和更多编辑参与的游戏应用推荐模式。

更新更大更便宜的iPad

有人说地球上再没有像库克那么爱iPad的人了，即便是在平板电脑销售停滞不前的黑暗日子里，苹果CEO依旧对它坚定不移。今年，这份坚持获得了回报，iPad销量连续两个季度增长。苹果在这一年对iPad产品线进行调整，用价格便宜的入门级iPad与iPad mini 4打入教育市场和普通消费者市场，另一方面，12.9英寸和10.5英寸两款iPad Pro专心发展专业阵容，新iPad Pro在显示屏和处理器上的优化是用户更新现有iPad的最大动力。

iOS 11也为iPad开启了新篇章。多任务支持等众多新特性和新功能帮助用户更高效快捷地处理事务，为iPad系列注入了新的活力。但不可否认的是，iPad系列进入2018年后依旧要面临很大的挑战，它的定位仍需要苹果做出更为明确的决定。

iOS 11面向未来的系统

iOS 11系统包含了大量的改进、重设与更新，是近几年苹果产品在系统上变化最大的一次，也是苹果称之为“为iPhone带来巨大进步，让iPad实现里程碑式飞跃”的一个系统。

苹果前所未有地放出了大量测试版本，为秋季正式版上线做准备，从解锁界面开始，到控制中心的一个蜂窝数据开关，每一项改变几乎足以影响用户长期的使用习惯。ARkit平台的加入大大刺激了AR应用的活跃度，到现在为止已经有上千款基于ARKit的App出现，孵化着未来苹果在增强现实技术的初级生态。

iOS 11的正式版本发布后一个月时间，装机率已经超过了iOS 10系统。不过它也成了收到抱怨声最多的系统，虽然新发布的iOS版本经常会遇到一些问题，但是用户在iOS 11上发现的问题似乎比以往任何iOS版本都要更多一些。

macOS High Sierra技术质变

每年我们都会迎来一个新的macOS版本，但今年的High Sierra似乎还是有些不一样。取了这个名字的它，仿佛在说着自己和上一代的Sierra之间千丝万缕的联系。

macOS High Sierra带来的变化更多是技术上的，比如——你的爱机的文件系统正式从已经老迈的HFS升级到APFS（Apple File System）了。APFS拥有64位架构，而且专为SSD硬盘打造，所以在牵涉到文件使用时，macOS整个的体验都会有一个潜移默化的提升。再比如——迎来了HEVC (高效视频编码，也称H.265)新标准。与现行的H.264视频压缩标准相比，它的视频压缩率最高可提升40%之多，在保持视频画质不变的情况下，占用存储空间更小，传输效果更好。

此外，Safari、原生照片也比以前更加强大，Metal 2、VR兼容和优化、机器学习算法……这一切都在默默地提高你的使用感受。

另一端的轻松连接

今年苹果终于发布了大家期盼已久的蜂窝版Apple Watch，从新一代的Apple Watch身上，我们看到的是一款更为独立的产品，一款不再称之为iPhone配件的产品。Apple Watch Series 3增加的蜂窝数据网络功能无疑将它与大多数健身智能手表拉开了距离，它是一款完全不需要随身带iPhone的智能手表，可以预见它将在健身人士中大受欢迎。

上市初期Apple Watch Series 3仅支持部分运营商，而且限定在部分省份或直辖市开通蜂窝网络功能，开通之后可以在全国范围内使用。用户无需更换手机卡，只需开通一号多终端业务即可在iPhone和Apple Watch Series 3上共享同一个号码。2019年1月1日以前开通此业务还可以免费体验1年，体验期结束后次月起每个附属终端每月收取10元月租费。

配合watchOS 4，新的苹果手表变得独立、快速、实用，不复以往的鸡肋感，真是可喜可贺。

iMac回归怪兽级工作站现身

2017年，我们还欣喜地看到了苹果再次把重心放回iMac系列。iMac自上一次更新已经是2015年的事儿了，今年苹果一口气更新了三款iMac，包括21.5英寸非Retina显示屏的机型、21.5英寸Retina 4K显示屏的机型，以及27英寸Retina 5K显示屏的机型，对2015款以前的了老用户来说，终于有了更新苹果台式机的动力。

最为震撼的，还是年底这款堪称怪兽级的新iMac Pro：采用27寸Retina 5K显示器，最高配置18核心处理器、每秒22兆次浮点运算GPU效能、高速储存装置及先进的I/O传输技术，同时搭载最先进的Radeon Pro Vega GPU绘图处理器，具备了高阶绘图编辑、虚拟实境内容创作与即时3D运算的效能，主要锁定影片剪接师、3D动画设计师、音乐人或科学家等专业人士。根据专业人士评测，iMac Pro相比2017款iMac/MacBook Pro 15"，在几乎所有行业领先的软件上拥有200-300%的性能提升。当然想达到怪兽级性能的配置，它的价格也相当震撼了。

史无前例iPhone双旗舰

2017年里最重大的苹果新闻，非新款iPhone莫属，今年苹果出乎意料地推出了双旗舰iPhone，一个是iPhone 8系列，包括iPhone 8和iPhone 8 Plus；但真正的旗舰机是充满未来感、被黑科技全身加持的iPhone X。

深度感应摄像头和Face ID是这款新iPhone最具吸引力之处，靓丽的超级视网膜全面屏和始终出色的拍照表现也都是很大的加分项。值得一提的是，iPhone X的续航时间同样得到了好评。不过它身上很多先进的地方就是它脆弱的地方，使用时最好小心爱护。

iPhone X与过去的iPhone在使用体验上已经完全不同，用户最好习惯这一切。品牌价值仍然是促使人们购买iPhone X的一个重要因素，更让我们印象深刻的是，苹果公司重新制定了智能手机应有的规则，并且仍然设法建立一个令人愉快的明天。这是iPhone的未来，我想很多人乐意接受并且不再回头。

小结

以上是我们筛选的2017年最热门的苹果产品新闻/重点事件，仅仅10个方面难以涵盖一年间所有视点，除了上面说到的之外，还有红色iPhone 7&7 Plus发售，支持HDR和4K视频的Apple TV 4K，无人驾驶技术的新成果，苹果系统中文化推进等等。当然烦心事儿也有，比如macOS High Sierra安全漏洞，旧款iPhone设备降频等事件更多地引发大家对新硬件之外的关注，在这些事件当中，哪些最牵动用户的心？又或者在你的回忆中，是否有视角更为独特的热点？欢迎在评论中留言。

苹果2018年也同样忙碌。下次，我们将看看苹果未来一年最有意思的几大发展。