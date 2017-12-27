网友实测苹果iOS 11.2.5系统：速度更快，续航更佳

在爆出“降频门”之后，苹果除了给出事件原因之外就没有过任何官方发声了，但是用户变慢的手机还是需要拯救的，所以在上周苹果也推送了iOS 11.2.5的第二个公测版——iOS 11.2.5 Beta 2，苹果在更新文件中形容该版本主要是以修复BUG和提升稳定性为主，那么旧机型在这个新系统上能不能变快呢？国外网友进行了测试。

该网友在自己的iPhone 6s上进行了对比测试，一款iPhone 6s搭载了iOS 11.2.1，而一款搭载了最新的iOS 11.2.5 Beta 2，具体的测试项目也包括App打开速度、加载速度、开机速度等，结果应该是比较有参考性的。

测试之后该网友也表示，新系统下的手机开机速度比旧版本快了不少，用时少了足足14秒，但是在打开程序、游戏、浏览器、照片应用等部分，两者的速度其实没有很大的区别，并且跑分新版系统虽然都高那么一点，但是区别也有限。不过笔者从他跑分的结果上也能看出，测试者使用的iPhone 6s应该是电池没有损耗的版本，不知道新系统对于电池消耗严重的旧手机是不是也有提升呢？有测试条件的朋友不妨分享一下。

需要提醒的是，有开发者在升级了 iOS 11.2.5 Beta 2之后表示，iOS 11.2.5的一个隐藏新特性是能够有效提升设备续航，而续航问题也是iOS 11系统上线之后大家普遍吐槽的。所以现在看来苹果该版本的新系统或许会比较值得升级，大家可以留意后续的系统升级消息。