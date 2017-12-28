下代iPhone基带来自联发科？苹果这步棋太妙了

昨天有消息称，联发科将会成为未来iPhone基带芯片的提供商，用来取代高通。这可让很多果粉难以接受，毕竟联发科的定位一直是中低端，苹果有必要为了摆脱高通而自降身价吗？但是也有不少网友表示很乐观，觉得未来联发科、英特尔或许会超越高通，也有人认为苹果不过是打着联发科的幌子发布自主研发基带罢了，一时间让人看不清苹果的真实意图。

那么今天小编就和大家聊聊，苹果葫芦里卖的究竟什么药。

联发科自己的基带，苹果不会用的

其实早在今年iPhone 8发布之后，就已经有相关消息传出，但是当时人们搬出了“苹果选择供应商的三大原则（技术领先的竞争力、产品蓝图的完整性，后勤支持的可靠性）”来否定了这一猜测，因为在技术领先的竞争力这一点上联发科的基带就无法满足苹果的要求。

我们先来看看联发科旗舰处理器Helio X30的网络性能，在高通骁龙835和麒麟970都分别支持了Cat-16和Cat-18的情况下，X30仅仅支持Cat-10的下载和Cat-13的上传。Cat-10的最高速度仅为450Mbps，连Cat-16的一半都不到，在现在千兆终端遍地走的情况下，实在是拿不出手，更别说四载波聚合、4*4 MIMO等功能的缺失了。

更过分的是，这已经是联发科能够拿出最好的基带了，其他处理器的基带更加惨不忍睹，Cat-6和Cat-7这种上古配置还在沿用，至于这些标准的速度，大家可以对比下图看看。有趣的是，中国移动已经在2016年规定入网的手机必须最少支持Cat-7，就问在及格线徘徊的联发科尴不尴尬？更可怕的是联发科今年也没有发布未来的基带规划，考虑到前几年的原地踏步，小编认为联发科五年内绝不可能赶上高通。

这里我们还得说说英特尔，其实现在iPhone X搭载的英特尔 XMM 7480 基带也烂的不行，不仅没有全网通，而且只支持Cat-9的下载和Cat-13的上传，连联发科X30都不如。可英特尔今年连续发布了 XMM 8060、XMM 7560和XMM 7660三款新基带，7660是全球首个支持Cat.19的基带，7560也支持Cat-16，勉强赶上了高通，这两款基带会在2019年上市。至于 XMM 8060，这款全网通5G芯片会使苹果在5G时代完全追上高通。

苹果确实想自研基带芯片

既然英特尔的全网通芯片2018年难以问世，联发科基带难堪大用，苹果究竟应该怎么办？这时有一种说法占据了上峰，有人估计苹果和联发科合作并不是为了使用联发科的基带，而是为了利用联发科拥有的CDMA专利授权，相当于让联发科代理苹果自研的基带，以此来避开高通的专利。

苹果自研基带的消息最早是今年年初传出的，当时高通负责技术的副总裁Esin Terzioglu跳槽到了苹果，负责移动通信系统芯片的开发，当时大伙就秒懂了：苹果在自研基带处理器，所以才敢在今年和高通撕破脸！考虑到苹果之前已经自研了CPU和GPU，不管苹果能不能在新iPhone发布之前成功研发出自有基带，起码可以确定他们是这么打算的了。

联发科是如何摆脱高通专利网的

在2009年，虽然联发科芯片出货量一度超过高通，但高通仍然向对方开放了3G专利授权，使联发科能够免费用高通的3G专利，而协议的背后却有一个小要求：联发科获得高通的免费授权，但是购买联发科芯片的手机厂商却还是需要获得高通的授权，同时也要向高通付费。也就是说联发科成了帮高通数钱的，但即使如此当时的联发科依然没有得到CDMA技术的授权，所以无法生产全网通基带。

然后在2013年，威盛旗下的“威睿电通”为联发科提供了CDMA专利授权，使联发科推出了第一款全网通芯片——MT6753。因为威盛在2003年收购了LSI Logic的CDMA分部，而LSI Logic曾在1997年获得高通的授权，所以威盛成了高通CDMA壁垒上唯一的小漏洞。值得一提的是，英特尔未来将推出的全网通芯片也是钻了这个空子，他们在2015年以一亿美元收购了威盛电子的部分资产，获得了这部分CDMA授权。

现在就好理解了，其实高通的专利壁垒是分两块的：一个是用CDMA专利卡脖子，让市面上只有自己能自由生产全网通基带；二是其他3G、4G专利，只要你想上网，那就交专利费！

这里我们也能举两个例子验证以上的结论，虽然华为通过和高通专利交叉授权获得了生产全网通基带的权利，但因为华为用了高通的3G、4G专利，所以还是需要付专利费，前几天就有消息称华为将拒付这部分专利费。还有一件事知道的人更多，高通在2016年将魅族告上法庭，索赔5.2亿元人民币，虽然魅族基本上使用的都是联发科、三星处理器，只有一款魅蓝Note电信版用了骁龙615，却被要求按总销量给高通专利费，就是因为高通之前和联发科的那个“小要求（买联发科芯片的手机厂商要付费给高通）”。

高通专利网唯一的漏洞被苹果抓住了

那么为什么苹果不找华为、英特尔和三星，却要找联发科要CDMA授权呢？首先，苹果在抛弃高通之后，肯定也不会只留英特尔一个供应商，所以不能找英特尔。其次，如果是华为、三星代理苹果自研处理器然后再“卖”给苹果，是需要通过高通许可的，因为华为和三星应该也与高通有和此前联发科类似的“小要求（除了付费，还要高通同意）”，通过这两家高通一定不会同意，而现在的联发科却不需要！

之前联发科和高通在2009年协议中的“小要求”在2013年有过一次改动，高通和联发科针对4G技术修改了这份协议，虽然联发科卖芯片手机厂商还是要缴税给高通，但是从那以后联发科也能不经过高通同意自由销售芯片了！所以苹果向联发科求助，高通其实一点办法都没有，只能收一些专利费而已，而现在，苹果正在法庭上努力地赖掉自己以前该付给高通的专利费呢。

而最后我们得说说英特尔这个唯一不需要向高通交任何专利费的厂商，2010年英特尔花了14亿美元收购了英飞凌无线业务，其中包含了大量3G、4G专利，再加上后来收购威盛的CDMA技术，英特尔摆脱了高通的束缚。值得一提的是，在高通之前，英飞凌正是苹果iPhone和iPad的基带供应商。

所以我们最后的结论是，苹果和联发科合作并不是为了用对方的基带，而是因为在摆脱高通之后，苹果希望能够生产自研基带，但是却不想绑在英特尔一棵树上，而且靠自己也无法越过高通的专利壁垒。在市面上三星、华为都无能为力的时候，联发科和高通的“特殊协议”给了苹果最后的希望。写到这里，只能感慨一句商场如战场了，不过这也带来了一个好消息，苹果自研、联发科代理的全网通芯片离我们不远了！