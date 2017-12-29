更换一个苹果iPhone的零件，利润究竟有多大？

由于被怀疑因电池老化而对手机性能进行暗箱操作，苹果最近的“降速门”事件在本周持续发酵，涉及用户从美国本土扩散到了全球各国，以色列、法国等地的苹果手机用户都开始自发提起诉讼。

（iPhone 6s，图源：cnet）

12月29日凌晨，苹果正式为“降速门”致歉，并承诺在2018年1月下旬至12月对保修期外的老款iPhone提供29美元（国内为218元，原价为79美元和608元）的电池更换服务。

无独有偶，在去年12月，苹果也曾因为iPhone 6s意外关机而被曝出“电池门”事件。眨眼距离“电池门”刚好过去了一年，苹果依然还在为电池的问题而头疼。

（iPhone 6s，图源：Getty Images）

有关苹果在凌晨公布的道歉信详情，爱范儿（微信号：ifanr）在今天上午也进行了相关报道。

随着智能手机市场在近年逐渐出现饱和，手机的整体使用寿命越来越长，不少仅求实用的手机用户都开始从几年前的“追更”变成了“两年一换”甚至时间更长的更新规律。

（图源：Picjumbo）

而在手机“服役”的这两年时间内，我们难免也会遇到手机不慎跌落导致碎屏、电池老化等问题，苹果官方对这种称为“人为损坏”。这种被判定为人为的破损，到官方授权的维修点维修往往都需要支付颇为昂贵的费用。

以苹果售后报价为例，在非AppleCare服务支持的情况下（保外维修），iPhone X的仅屏幕维修为2278元，其他损坏则为4588元，为全新机的一半售价；而在列表中报价最低的iPhone SE/5s/5c/5也分别需要978元、1998元的费用，这已经能买到一台中端的Android手机了。

可见苹果的贵并不止于设备，甚至连售后维修也“贵人一等”，显然苹果官方昂贵维修费用对于预算有限的消费者来说并非是首选。

昂贵的官方维修价，成了第三方手机维修业的催化剂

那么除了昂贵的官方售后，还有其他维修途径吗？答案是肯定有的。随着手机用户的维修需求越来越大，有不少非苹果直营的服务商在近几年内迅速崛起。

目前，提供苹果手机维修服务的公司主要分为两类：一种是苹果官方授权的服务商，如此前主要服务于摩托罗拉、三星、诺基亚等手机售后维修业务的“百邦”（北京百华悦邦科技股份有限公司）。

（图源：修果网）

另一种是非官方合作授权，以O2O形式运营的维修服务上，比如在近年兴起的“闪修侠”，这家服务商通过电商的运营模式为顾客提供了上门维修服务。

（闪修侠上门维修服务，图源：搜狐）

复杂的官方维修流程和昂贵的费用自然并非是用户们的首选，这也无形中成了第三方服务商的成长催化剂。

本月下旬，“百邦”宣布IPO（首次公开募股）正式获取证监会的审核通过，并于本月27日在深圳证券交易所上市。

能让一家公司在10年内做到成功上市，其中的利润显然是十分可观的。根据《每经网》的统计，“百邦”在2016年的“保内（保修期内）维修服务收入”和“保外（保修期外）维修业务收入”共计接近5亿，占公司营业收入的76.44%。而根据在这些维修业务中的利润统计，其毛利率高达80%。

从“百邦”提供的《客户服务中心服务价目表》看，iPhone 6s的屏幕组件同样为1178元，并仍然需支付100元的服务费，但是“百邦”提供了“邮寄维修”、国内140家门店“到店维修”等服务。作为一家苹果官方授权的服务商，“百邦”可以看作是对苹果官方的“天才吧”售后维修的一个补充。

当然，“百邦”的主要营收来源除了苹果进行合作外，还有与其他手机、电脑厂商的合作，这里我们就不再一一列举。

而另一个提供维修的服务商“闪修侠”也在今年获得B轮1亿元人民币的融资。这一家此前与魅族有授权合作的O2O维修服务商提供了无人机、Mac和手机的维修，宣称提供“免费上门”和“20分钟快修”等服务，价格也相比苹果官方和被授权的“百邦”略为便宜。

同样以iPhone 6s更换屏幕为例，在闪修侠官网上我们分别能看到“外屏碎”和“内屏显示异常”两个选项，价格分别是240元和459元，如果屏幕总成都需要更换，则需要支付699元的更换费用。

（闪修侠更换iPhone 6s屏幕价格）

从苹果官方售后、苹果授权服务商、非苹果授权服务商的对比中，我们能看到三者在维修费用上的差距：

• 对于求绝对保险、时间多多的用户来说苹果官方显然是最佳选择，但昂贵的维修费用和国内有限数量的直营门店并未能让所有用户都能快速完成维修。

• 授权维修点会收取一定的“服务费”，但网点覆盖较广，维修时间也比官方授权略快一些，并支持寄修服务。

• 非官方授权合作服务商虽然并无“苹果官方授权”之名，但是正因如此，它的价格是前面两者中最低的，并提供了不少特色服务。

更换一个零件的成本有多高？

就在苹果“降速门”事件发生后，爱范儿（微信号：ifanr）采访了资深手机维修人员和零件供应商，他表示“虽然目前有很多用户都会首选官方或其授权的售后服务商，但部分追求性价比的用户都会选择非授权服务商或尝试自行更换零件。”。

（iPhone 7 Plus拆机）

（iPhone X / iPhone 8 Plus后置摄像头）

以iPhone 6s为例，假如手机电池因老化需要更换，在零件供应商购买一块原装的电池需要60元；若屏幕不慎摔碎，则需要花费100~300元的成本购买玻璃和显示屏总成；若我的手机想要更换一个外壳，那么则需要花费180元购买一个副厂生产的全新外壳并自行安装。

显然，单个零件的成本并不算高。而能为维修服务商带来丰厚的利润，除了更换零件的服务费用以外，还有授权服务商向苹果公司的收取的劳务费用。

（iPhone 6s Plus屏幕总成）

（iPhone 6/6s/6 Plus/6s Plus电池，看哪里有不同了吗？）

根据“百邦”公布的《招股说明书》显示（包含了对业务的总结及行业前景分析），2016年10月至2017年1月期间，苹果公司通过授权售后服务门店为iPhone6s手机用户免费提供保内维修换电池的服务，并支付每单的劳务费高于标准的劳务费32元。

同时，由于2016年间内苹果公司对保内维修顾客新增了出借备用机的服务，故每个台备用机需由苹果公司支付劳务费60元，而项目需求量在2017年正持续增加。

因此，“百邦”在2017年1~6月的平均维修价格比2016年更进一步地增长，达到了111.92元。

（“百邦”保内维修业务每单均价统计，图源：《招股说明书》）

（“百邦”维修业务毛利率统计，图源：《招股说明书》）

此外，在《说明书》中公布的毛利率表明，2017年1月~ 6月“保内维修业务”的毛利率高达82.29%。换言之，假如你到授权维修服务商中更换一块屏幕总成，1178元的维修成本，“百邦”则可能会赚取约900元的维修费用。

（由赛迪顾问统计的中国手机售后服务市场规模，图源：《招股说明书》）

随着智能手机的用户人群逐年扩大，用户对“追新”的欲望逐渐消退，手机维修行业俨然成为了一项刚需服务。根据Zenith统计，目前中国为全球手机保有量最高国家，总数达到了13亿台。这么看来，手机维修服务行业将会在明年继续保持朝阳的状态。