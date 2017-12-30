2017是“Home”键消失的一年，你会想念它吗？

12月30日消息，《连线》网站撰文称，2017年是Home键消失的一年，但不久以后你会不再想念它。从今年的行业趋势来看，消费电子产品在变得比以往任何时候都要全能和复杂，厂商们似乎日益趋向于让用户自己去琢磨怎么使用。它们不应忘记当初是什么让Home键如此美妙。

以下是文章主要内容：

苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）说过的最令人信服的一句谎言是，“你已经知道该如何使用它。”多年来，苹果一直以其打造简单易用的产品的能力为豪，它的产品仿佛天生就那么易于使用——仿佛你即便经过了数十年的深冷冻，苏醒过来以后你也马上懂得该如何3D触控相机应用图标和自拍。需要证据？看看那个才两岁就已经懂得自己在iPad上游戏的小孩的可爱视频吧！

当然，那种想法是虚假的。苹果的确非常善于教导人们使用产品，不管是通过广告和视频，还是通过设备上的指导，但没有人是天生晓得如何去使用iPhone的。这从来都不重要，因为苹果在该设备上加入了一项人人都已知道如何使用的功能：Home键。每当你不知道该怎么办的时候，按下Home键即可。它让你能够放心去探索设备的各项功能特性，因为一旦遇到什么麻烦，按下该按键，你马上就能走出麻烦，从头来过。

然而，2017年，苹果取消了Home键。它不是唯一这么做的公司，但毫无疑问是最引人注目的一家公司。对于iPhone X，苹果替代了该显而易见的东西——一个仅仅存在就让你下意识地想要按压的按键——代之以一条你应该懂得如何滑动操作的小水平线。真的不再有按键了。至少从今年的行业趋势来看，消费电子市场的未来充斥着全能性和复杂性均远超以往的产品。生产那些产品的公司日益趋向迫使用户自己去琢磨怎么使用。

语音助手的问题

像亚马逊Alexa和苹果Siri这样的语音助手，或许是这种现象的最佳例证。每一家做这种语音助手的公司都面临同样的问题：用户不知道怎么使用。他们很快就知道用哪个词来唤醒语音助手，当然也懂得如何让他们的Echo智能音箱播放音乐或者设置闹钟。但谷歌、亚马逊和其它的公司都希望这些助手一直陪伴着用户，提供帮助，参与用户的整个生活。它们需要找到办法去解释语音助手的功能，让用户能够区分“那行不通”和“它不能做那个”之间的差异。那些差异不好清晰地传达出来，尤其是在没有屏幕的设备上。不过，打造Siri、Cortana等语音助手服务的人却在这方面出奇地松懈。他们都在说：界面非常简单，所以人们会去试用，在这一过程中出错也不要紧。这只是一个反复试验的问题。

不过，到目前为止，那种做法并不奏效。2017年初的一项调查发现，接近70%的Alexa技能属于“Zombie Skills”（僵尸技能），几乎没有人使用。某项技能即便有被用户发现，一周后它仍被使用的概率只有3%。另一项调查发现，只有14%的受访者称一天在各个平台上使用语音助手几次以上。用户发现他们的语音助手非常基础的一些功能，也喜欢使用，但不会去深层挖掘更多的功能。

表现自然

从根本上说，40年前的计算机界面不同于人们过往见过的任何东西，所以厂商们必须要帮助用户学习使用。很多早期的计算机都做得像是人们的办公桌，以便让用户能够更容易掌握。计算机中的记事本像是现实生活中的记事本。计算机桌面像是现实中的桌面，文档保存按钮也看似软盘。计算机当初可谓外来物种，得设计得让人有点熟悉感。

而40年过后，用户变得更加了解计算机了。因此，企业能够尝试新花样以及更具实验性、更加有用的东西。但随着像增强现实（AR）和语音这样的新界面日益流行，我们似乎要跳过手握设备的部分。因为理论上这些界面是如此的自然，如此像人类，打造它们的公司认为每一个人都会马上变成重度用户。但那不会成真。当然，微软的混合现实系统中的起始环境看似屋子。但在你的VR“屋子”里走动的唯一途径是瞬间移动，这或许不是你现在在你的两卧房子里移动的方式。控制器像是你的双手，但你不能抓握或者戳东西。你还是得学习那些规则，自己琢磨清楚什么是能够触摸的，什么是不能触摸的。这并无不妥，毕竟它是如此地自然，你该知道如何去使用，只不过没有人教你点什么。

顺便说说，语音也是同样的情况。没错，语音很自然，我们都知道如何说话。但没有人会本能地说出“嘿谷歌，让我跟Todoist通话。”我们要去学习这些东西，科技公司来教，这没问题。但那些公司并没有在教。它们只是希望你自己去试用各种玩意，自己去搞懂怎么使用。要么是这样，要么技术最终变得极其出色，让你能够随心所欲地使用。二者都需要一定的时日，而且也不一定可行。在那以前，我们被困在用户交互的泥潭当中。期间，你能够在某种程度上感知到事情应该如何运作，但却无法那么运作。

“回家”

说点好的：在使用iPhone X两个月后，我不再想念Home键了。这用了一些时间，但我挺过来了。对于手机往屏占比更大设备更大和界面略为模糊不清的方向发展，我并无异议。数十亿的用户花了十年去学习如何使用这些设备，现在我们懂得怎么用了，因此我们能够尝试新的东西。但随着我们开始接触新的产品品类和界面，科技公司不应忘记当初是什么让Home键如此美妙：它给了用户探索的许可和自由，因为不管遇到什么问题，用户总有一条“回家”的路。不管设备可能有多么地智能，或者多么地自然，你总会遇到问题，尤其对于初生技术。