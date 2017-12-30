苹果主动“降速”旧款iPhone，究竟会影响哪些功能

随着“降频门”事件愈演愈烈，苹果公司29号公开道歉，并降低了电池更换价格，但事件依然没有得到平息，此前就有消息称苹果将面临索赔额高达9990亿美元的集体诉讼，在公开道歉声明公布后，三星、LG等厂商又纷纷发表声明称从未对老款手机进行削弱性能的处理，着实狠狠的又在火上浇了一把油。

其实对于普通消费者来说，抛开苹果背后的动机不论，还应该清楚降频会对实际使用中的哪些功能造成了影响。

苹果公开道歉的同时，也在其官网单独发了一篇《了解iPhone性能及其与电池的关系》，说了一些电池技术跟处理器跟功能取舍的问题。明确例举了“在需要更极端的电源管理的情况下“（就是处理器降频了），用户可以感受到的影响：

应用启动时间变长；

屏幕滚动时，帧速率降低；

背光灯变暗（可在“控制中心”手动调整）；

扬声器音量降低；

部分应用的屏幕帧速率逐渐降低；

在最极端的情况下，相机闪光灯会被停用（会显示在相机用户界面上）；

在后台刷新的应用在启动时可能需要重新载入；

但是，也有些功能不会受降频影响，包括：

蜂窝网络通话质量和网络性能；

拍摄的照片和视频的质量；

GPS性能；

定位的准确性；

陀螺仪、加速感应器和气压计等感应器；

Apple Pay；

受影响的机型：iOS 10.2.1系统（发布于2017年1月）会针对老机型降频，型号包括iPhone 6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus和Phone SE；以及安装了iOS 11.2的iPhone 7 /7 Plus。

从这可以看出苹果的心思，一旦降频了，他们先保的是打电话，上网，地图定位，支付，拍照（强调了质量）等功能，这些是苹果定义的”关键功能“；第三方App等和系统平滑度排在其次，所以用户会觉得，自己的老手机格外卡顿。

处理器降频这事，大概可以理解为一个人年龄大了，不能再像年轻人那样剧烈运动。此前电脑行业有类似做法，主要是为了防止CPU过热。

苹果设计了一个机制，在iOS意识到电池开始老化的时候，限制其最高主频。他们说“因为不想让用户在关键时刻漏接电话等”，这就是去年闹的很严重的iPhone 6s自动关机事件。

但苹果这次备受指责的最大原因不只是降频，还有没对用户明确说这件事，也没有给用户选择余地——虽说从乔布斯时代开始“用户不知道自己要什么”是一条不成文的规定。