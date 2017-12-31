iPhone 16G内存不足怎么办？这些小办法或许能帮助你

记得有一段时间在网间有很多关于《人生千万不要做的30件事》的文章，虽然内容总会存在一些大小差异，但在第三十条无一例外的都这样写道：永远不要为了省钱买16GB的iPhone。

说句实话，这句话看哭了多少果粉大概只有苹果知道了。其实放在前两年，恐怕16GB还能勉强满足使用，但随着近两年各种应用程序的发展，16GB的iPhone用户经常会遇到内存不足的现象，那么有什么好的办法能够快速清理内存呢?

1、关闭短信永久储存

在短信方面，iPhone默认会永久性保存所有已经发出去和接收到的短信，但事实上在微信、QQ等社交通讯工具高度发达的今天，短信功能的使用频率大概除了接收快递短信、工资通知、缴费通知之外几乎已经没有任何实用价值了，所以如果想要足够大的空间，那么最好选择关闭它。

方法：设置-短信-信息-保留信息-选择30天

2、优化iPhone储存空间

如果你经常使用iPhone拍照，那么你应该知道在iPhone的照片存储包括两种：优化iPhone储存空间与下载并保留原件。不过这个时候如果你选择优化iPhone储存空间，那么全分辨率照片和视频将会自动替换为优化版本。

方法：设置-照片-优化iPhone储存空间

3、清除历史记录与网站数据

如果你经常使用iPhone的浏览器Safari进行新闻浏览，那么你的iPhone里一定保存了诸多网页历史记录和浏览数据，要知道这些转眼弃之不用的东西可是很占内存的，所以定期清理历史记录与网站记录尤为重要。

方法：设置-Safari浏览器-清除历史记录与网站数据

4、选择性删除应用和数据

假如你想要更大的容量，就需要删除一些更实在的内容，这些内容就包括手机里的应用、视频、照片、博客和音乐等。需要注意的是，若无备份，这些数据被删除后就再也无法找回。

方法：设置-通用-iPhone储存空间-选择应用

5、最强清理办法

以上四种方法都是治标不治本，根本方法就是更换更大内存的手机，一次到位，省时省力省心，毕竟连苹果现在都只提供64GB与256GB两个版本了，16GB的确已经有些落后了。