苹果降频之后，消费者希望iPhone电池容量翻倍

12月31日消息，据国外媒体USA Today报道，对于苹果来说，这次“电池门”发生的时机简直是再糟糕不过。苹果如何才能够走出此次事件的阴霾呢？在分析师门看来，该公司需要对公众更加开诚布公。

眼下是圣诞假日季，消费者正处在购买各种新产品的美好心情当中。每年这个时候，人们也往往会升级自己的旧手机，迎接新的一年。然而，由于电池门，苹果如今却让一些人怒不可遏。该公司上周不得不公开承认许多人怀疑的问题：给旧款iPhone增加多项功能特性的软件升级，实际上会减慢手机的运行速度。

升级到苹果最新的iOS系统版本的用户发现，他们的手机变慢了，因为花里胡哨的新功能得由更快速的芯片来处理。

在圣诞节前不久，苹果全盘招供，称它使用软件技术来减慢旧款手机的处理速度，是因为考虑到会老化的电池的自然寿命，避免手机因为电池问题意外关机。

该库比蒂诺公司提供了一项解决方案——但消费者得付出一定的价钱。由于苹果的智能手机产品并非采用方便拆卸的电池，更换新的电池要收费79美元。（注：苹果周五发声明致歉，并将电池更换价格下调到29美元。）

苹果在发表公开声明以后一直保持沉默。它在声明中称，去年公司为iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE推出一项功能，来在特定条件下限制处理器峰值性能降低能耗，避免设备意外关机。

市场研究机构GBH Insights分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）指出，苹果最初的那份声明其实并不足够。他估计，大约3.5亿的消费者目前在想着升级他们的手机，他们不会吃苹果那套。

“这对于苹果来说是公关噩梦。”艾维斯说，“事情发生的时机非常糟糕，他们必须要在情况进一步恶化以前解决问题。”

他补充道，苹果“需要给予用户某种安抚。”

苹果行动迅速的粉丝群显然很不高兴。目前，美国已经出现8起针对苹果的消费者欺诈诉讼，iPhone用户们在Twitter上更是破口大骂。

“我对苹果感到很失望，”苹果消费者、来自新西兰的旅客莫利·考茨（Molly Couts）说道，“它就是在骗人。”

来自加州卡尔斯巴德的维基百科编辑加里·富勒（Garry Fuller）在Twitter上指出，看着iPhone价格一年比一年贵的众多iPhone买家觉得很失望，虽然iPhone在变得越来越轻薄，但却没有给很多消费者带来他们真正想要的东西：更长的电池续航时间。

“别再担心手机的厚度了……我们需要的是容量翻倍的电池。”他写道。

今年，苹果推出了三款新iPhone：相比去年的iPhone 7升级幅度不大的iPhone 8和8 Plus，以及迄今为止最昂贵的iPhone机型iPhone X（起价999美元）。一如以往，苹果对这些新手机的广告宣传都强调它们拥有更快速的芯片和更好的摄像头，等于含蓄地提醒消费者旧手机需要尽快升级。

本周，数位分析师称，新iPhone相比往年没有那么受消费者欢迎。台湾《经济日报》报道称，苹果可能将其对2018年第一季度的销量预期从最初的5000万台下调到3000万台。

消费者有可能会转投三星Galaxy系列手机或者谷歌新Pixel手机的怀抱，这两款产品的电池续航时间都长于iPhone。不过，它们也没有采用可拆卸电池。

Loup Ventures分析师、资深苹果观察家吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，苹果需要向消费者发表公开信来直面问题。

他说，“苹果需要承认明摆着的事实，解释清楚此事被误解的地方，以及它的初衷是给手机带来更好的性能，而不是促使你去升级手机。”

蒙斯特指出，新电池或许能够解决设备运行速度问题，但消费者也有充分的理由去购买新机，除了更长的电池续航时间和更快的芯片以外，这些理由还包括更加安全的软件，在新机上运行更加顺畅的全新先进技术，如增强现实。

瓦斯灯区Bubbles Boutique女装专卖店经理特雷西·奥尔曼（Tracie Allman）表示，她想要从苹果口中听到三句简单明了的话：“我们将不再让你的旧手机变慢。你能够留着它们如常使用。你不必每两年就要重新花钱买新机。”

新西兰旅客考茨则可能有些痴心妄想，因为她想要的是：“他们给大家一台新的iPhone吧。”