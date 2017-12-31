iPhone仍然是2017年最畅销的科技产品，三星老二

12月31日消息，据《今日美国》报道，iPhone依旧是2017年最畅销的科技产品，总销量超过排名第二至第五位的科技产品的销量总和。

GBH Insights的分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）表示，苹果公司将在2017年销售2.23亿部iPhone，高于前一年的2.11亿部。

销量排名前5的科技产品是：三星的高端智能手机Galaxy S8和Note 8（3300万部），亚马逊智能音箱Echo Dot（2400万台），Apple Watch（2000万块），任天堂Switch游戏机（1500万台）。

苹果在2017年推出了三款新iPhone，其中包括有史以来最昂贵的iPhone X，售价999美元。对许多消费者来说，另外2款产品似乎是在去年的iPhone 7、7 Plus、8和8 Plus基础上做了小小的升级。

艾夫斯认为，苹果将在2018年拥有更大的市场，其小巧的iPhone SE将于春季更新，秋季将推出更多新款手机。

艾夫斯说，在iPhone的10亿多用户中，有3.5亿人将在明年更换手机。

研究机构IDC的数据显示，智能手机的全球市场份额由谷歌的Android系统主导，该系统拥有85%的市场份额，而苹果的iOS系统则拥有15%市场份额。

但iPhone仍然是最受欢迎的智能手机品牌，与排名第二的三星Galaxy手机之间存在巨大差距。