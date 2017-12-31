开始存钱吧：这里有份2018年苹果新品发布清单

在即将过去的2017年，是苹果新品频频发布的一年，其不仅在6月份WWDC上发布其首款智能音箱HomePod以及史上性能最强的Mac电脑iMac Pro，还在9月份籍纪念iPhone发布十周年之际，隆重推出了代表「未来」的手机——iPhone X。此外，还有支持无线充电的iPhone 8系列机型，AirPods充电盒等更新的产品逐一亮相…

那么，2018年，我们将迎来哪些值得期待的苹果产品呢？近日，外媒Macrumors根据传闻以及发布的信息，整理了下面这样一份「2018年苹果待发布」新品清单。

HomePod—2018年春季

HomePod是苹果公司于6个月前推出的首款智能音箱，旨在进军智能家居领域，与Amazon Echo和Google Home等现有的智能音箱产品展开竞争。该产品原定于今年12月初发售，但最终被苹果延期到2018年初。

在苹果眼中，Sonos代表着家庭无线音乐，亚马逊的Echo代表着家庭智能语音助手，而HomePod要做的，就是把这两者的功能都整合在一起。

HomePod外观呈椭圆形，外形比Mac Pro更矮胖一些，顶部拥有一块272 x 340分辨率的LED屏幕，内部有7个扬声器阵列，采用了A8芯片，有6个麦克风阵列全向接受语音命令，支持Apple Music和Siri。此外，它的内部有独立驱动单元，能根据空间状况检测房间大小以便于提供更好的音响效果。

目前我们尚不得知HomePod具体的发售时间，按照Macrumors 的猜测，它可能会在2018年的春季发售，据了解HomePod售价349美元，约合人民币2315元。

三款新iPhone—2018年9月

在2017年9月的苹果秋季发布会上，苹果推出了三款新的iPhone—iPhone X，iPhone 8以及iPhone 8 Plus。而根据现阶段的传闻，2018年，我们还会再次见到三款新的iPhone，它们分别是与目前iPhone X相同的5.8英寸新“iPhone X”，大屏版6.5英寸的“iPhone X Plus”以及采用6.1英寸TFT-LCD屏幕的廉价版“iPhone X”。

据凯基证券分析师郭明錤透露，三款新的iPhone都将配备全面屏，Face ID和TrueDepth相机系统。这意味着2018年，主线的iPhone产品（除iPhone SE）将不再搭载有Home键和Touch ID。

郭明錤表示，5.8英寸版的新iPhone X分辨率将与现在的iPhone X持平，为1125 x 2436，达到458 PPI；6.5英寸版iPhone X的PPI会达到480 ~ 500之间；而采用LCD屏幕的廉价版iPhone X PPI则会在320 ~ 330之间。

除了Face ID、全面屏、更快的处理器，更好的LTE Modem 之外，我们尚不得知新iPhone的其他一些新特性，同时，关于三款新iPhone的命名亦没有可靠的传闻。

不过，Macrumors提出了一个有意思的预测，它认为苹果可能会采用改进的电池技术来延长三款新iPhone的电池寿命。

iPad Pro—2018年9月

随着今年iPhone X的来临，Face ID受到一部分用户的青睐，有传闻表示苹果计划将这套功能应用到其他苹果的产品线上，这其中也包括了iPad Pro。

据彭博社报道，2018年高配版的iPad Pro可能会采用iPhone X身上的众多设计元素和功能。例如，异性全面屏的设计，以及基于TrueDepth相机系统所实现的Face ID。

同时，有传闻称，新的iPad会采用更快的处理器和定制的苹果GPU，但由于技术和成本方面的限制，新的iPad Pro将不会配备OLED屏幕，而是继续沿用LCD屏幕。

现阶段，关于iPad Pro尺寸的传闻有两种，一种是10.5英寸的iPad Pro继续旧款iPad Pro的外观设计和功能，而12.5英寸的iPad Pro将采用Face ID和全面屏的设计；另一种是2018年发布的iPad Pro都将采用Face ID和全面屏的设计。

此外，苹果还可能推出新的Apple Pencil，不过这方面并没有太多传闻。

廉价版的iPad—2018年春季

此前，爱范儿（ID：ifanr）曾报道过关于“廉价版iPad”的传闻。当时，据台湾科技媒体Digitimes报道，其从上游供应商的消息获悉，苹果正考虑于2018年推出售价约为259美元（约合人民币1713元）的9.7英寸iPad，相比目前在售9.7英寸iPad的起售价，这款新品足足便宜了70美元。

按照预测，廉价版iPad可能不会像iPad Pro那样具备窄边框和纤薄的设计，同时可能缺少诸如对Apple Pencil的支持以及ProMotion显示技术等功能。Macrumors 认为，如果廉价版iPad的传闻属实，它或将于2018年春季发布。

Apple Watch Series 4—2018年9月

自2015年第一代Apple Watch发布后，基本上，每一年苹果都会更新该系列的产品。所以Macrumors认为，2018年我们将会看到Apple Watch Series 4，它或将于明年9月份与新的iPhone一起亮相。

有传闻称，苹果将在Apple Watch Series 4上使用Mirco LED屏幕技术，而这也使得手表的屏幕变得更轻，屏幕的色域和亮度得到改善。

现阶段，关于Apple Watch Series 4的传闻并不多，主要都是集中在增加与健康相关的新功能，例如睡眠监测或非侵入式的血糖监测（即不刺穿皮肤，测血糖）。尽管目前苹果公司已经拥有了内置传感器表带的专利，但尚不清楚这些新功能是否能在新的Apple Watch上实现。

AirPower充电垫

在iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X上，苹果首次引入了支持Qi标准的无线充电功能。此外，其也推出了一款可以同时为Apple Watch、AirPods、iPhone X、iPhone 8或iPhone 8 Plus充电的无线充电垫—AirPower。

值得一提的是，当时苹果也发布了一款支持无线充电的AirPods盒子，方便用户配合AirPower充电垫使用。目前苹果并未宣布AirPower的售价，但有传闻表示，这款设备在美国的定价或为199美元左右。

下一代AirPods—2018年中后期

据Macrumors报道，苹果计划在2018年推出第二代AirPods耳机，同时配备的是支持无线充电的充电盒。

关于新的AirPods将会有哪些方面的改进，目前没有确切的说法。不过，更小的硬件结构、更好的蓝牙连接、升级的W1芯片和新的配色选择是目前流传较为广泛的传闻。

iMac和iMac Pro—2018年中后期

基本上，每一年苹果都会更新iMac，所以我们很大几率会在2018年看到配备intel第八代Coffee Lake处理器的iMac，据了解，Coffee Lake将带来显著的性能提升，按照intel的说法，Coffee Lake将比上一代处理器快32%。

至于iMac Pro，这是一款刚刚在2017年12月发售的新产品，现在我们还不知道它的更新周期。如果以年作为产品更新周期的话，那么2018年年底，我们或许会看见它的升级。

MacBook和MacBook Pro—2018年6月

据Macrumors 预测，新的MacBook和MacBook Pro将升级处理器，例如可能使用英特尔Kaby Lake Refresh处理器。此外，还可能会加入更快的内存和SSD。

鉴于MacBook Pro的设计在2016年已经更新了一次，而MacBook至今也才发布了两年，因此2018年，两款产品的外观应该不会有太大的变化。

此前，郭明錤曾表示，苹果正在为专业用户开发32GB内存的高配版MacBook Pro，预计在2017年发布，然而，这并没有发生，究竟明年会不会有这样的产品，还有待观察。

Mac Mini—2018年6月或9月

自2014年以来，Mac Mini一直未得到更新。此前，苹果公司CEO库克曾表示，他们确实计划将Mac Mini作为他们未来产品线的重要组成部分。

如果苹果有计划在2018年更新Mac Mini产品，那么它或许会在外观和硬件上获得重大的更新。例如采用intel第八代Kaby Lake Refresh处理器，以及支持Thunderbolt 3等等。

Mac Pro和显示器

有传闻表示，苹果计划在2018年4月推出下一代的Mac Pro，它将拥有高数据吞吐量以及模块化等特色亮点，届时，新的苹果显示器也可能一并推出。

Macrumors 猜测，这两款产品可能会在明年WWDC大会上推出。

新的iPhone SE

喜欢小屏手机的iPhone用户，无疑希望看到iPhone SE的更新。有消息称，新的iPhone SE应该离我们不远了。

据供应链消息人士向台湾“经济日报”表示，第二代iPhone SE将于2018年上半年发布，该设备将由台湾制造商Wistron在其位于印度班加罗尔的工厂进行组装。

此传闻也与来自印度网址Tekz24的传闻遥相呼应，该传闻表示，未来的iPhone SE将配备A10芯片，2GB运存，一个1200万像素后置摄像头以及一个500万像素的前置摄像头。

2018年不会出现的苹果产品

除了以上这些可能出现的苹果新品，Macrumors还预测了2018年不会出现的苹果产品，例如新的Apple TV、新的MacBook Air、苹果的AR眼镜以及苹果研发的自动驾驶系统等等。

不知道，在这份「2018年苹果新品发布」清单中，有没有你特别期待的产品？不过，无论你对2018年的苹果新品期待与否，好好存钱才是王道，毕竟只有这样才能肆无忌惮地买买买，你说对不对？