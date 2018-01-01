金融时报：苹果iPhone“降速门”考验消费者忠诚度

据《金融时报》北京时间1月1日报道，苹果公司的“降速门”引发争议。尽管苹果发表道歉声明，否认此举是为了推广新iPhone，但是质疑声依旧不断。苹果的成功得益于忠诚用户的支持，但是如果用户发现苹果是在欺骗他们，那么用户就可能转用其他手机。另外，Netflix等流媒体订阅服务的兴起也更加便于用户转用Android手机。

以下是文章全文：

阴谋论者深信：苹果公司是故意放慢旧款iPhone的速度，目的是迫使用户升级到更新版iPhone机型。

上周，苹果发表的声明证明，阴谋论者的这种看法至少在一定程度上是正确的。苹果在其官网上发布的一篇博文中承认，电池的老化以及旨在防止手机突然、意外关机的软件更新，使得iPhone的运行速度变慢，尤其是旧款机型。

苹果随后作出道歉，表示人们在这件事情上存在“误解”。苹果随后表示，将采取两项举措来协助解决这一问题。首先，苹果计划把保修期外的iPhone 6以及更新机型的电池更换费用从79美元降低至29美元。苹果坚称，新电池将会提升手机性能。其次，苹果承诺即将推出一项软件更新来让用户查看老化的电池是否影响了手机性能。

对于降速是为了推动新款iPhone 8和iPhone X销量的指控，苹果坚决否认。“我们从未，也永远不会采取任何措施来故意缩短任意一款苹果产品的寿命，或者降低用户体验，来推动用户升级，”苹果称，“我们的目标始终是开发用户喜爱的产品，其中重要一点就是让iPhone的使用时间尽可能的长。”

是不是为了新款iPhone

不过，用户有充分的理由质疑苹果的降速举措。在本月触及历史最高点后，苹果及其部分关键供应商的股价在12月26日大幅下滑，原因是有分析师发布看衰报告，指出iPhone X的第一季度需求将不及预期。

苹果提出的解决方案也难以让许多用户满意。以我家为例，我们刚刚在圣诞节一起为我的母亲买了一部新iPhone，因为她的旧iPhone已无法正常使用了。我拿的稍新款iPhone 5s肯定也会变慢，关机，但是无法享受以折扣价换电池的待遇。苹果的电池更换承诺能否抵挡住一系列集体诉讼也不清楚，该公司因为这一问题在美国、法国以及以色列被提起了集体诉讼。

让旧产品变得过时并不是一项行业的新策略。通用汽车前CEO阿尔弗雷德·斯隆(Alfred Sloan)早在上世纪20年代就充分意识到了这一概念，寻求通过在每年改变汽车设计来提升销量。

但是，这一策略只适用于当用户在同一家公司购买另一种车型时。美国汽车制造商在上世纪60年代、70年代知道了这么做的风险。当时，日本汽车制造商通过推出更耐用的汽车来吸引车主。

考验用户忠诚度

苹果之所以能够成为全球市值最高公司，是因为它给予了用户充分理由来保持忠诚。

受到iPhone简洁设计和注重隐私的吸引，用户购买了iOS生态系统中的应用、电影以及音乐。随后，他们发现，转用苹果对手的手机是一件成本昂贵的麻烦事。

但是，流媒体音乐服务Spotify、流媒体视频服务Netflix等订阅服务的兴起，正在改变这一格局。没有了下载的束缚，用户发现很容易就能换用其它设备和生态系统。

如果用户开始相信苹果并没有拿他们当回事，或者是在欺骗他们，那么iPhone的领先优势不会持续太长时间。